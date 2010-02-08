Акционеры ОАО "Леннефтепродукт" приняли решение о добровольной ликвидации общества. Как сообщается в материалах компании, решение было принято в рамках внеочередного собрания 5 февраля 2010г. Также акционеры сформировали ликвидационную комиссию в составе семи человек.

Имущество общества будет направлено на удовлетворение требований кредиторов, после чего его оставшаяся часть будет разделена между акционерами.

ОАО "Леннефтепродукт" было учреждено Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом и ОАО "НК "Сургутнефтегаз" в июне 1993г. Основным видом деятельности общества является закупка и продажа нефтепродуктов и сопутствующих товаров. Компания является дочерним предприятием ОАО "Сургутнефтегаз".