ГУП "Продовольственный фонд" (Петербург) купило имущество комбината "Невская мельница" стоимостью 300 млн руб.

ГУП "Продовольственный фонд" (Санкт-Петербург) завершило юридическое оформление сделки по приобретению элеватора емкостью 65 тыс. т и другого имущества мукомольного комбината "Невская мельница". По данным пресс-службы комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации города, общая сумма сделки составила 300 млн руб.

ГУП "Продовольственный фонд" создано в 2004г. На предприятие возложены функции формирования, организации хранения и обслуживания запасов зерна регионального продовольственного фонда Петербурга. В 2009г. неснижаемый объем зерна в фонде возрос до 89 тыс. т.