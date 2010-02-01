Глава Гидрометцентра: Народные приметы о погоде были справедливы в другую климатическую эпоху.

Разработанные нашими предками народные приметы о погоде были справедливы в другую экологическую и климатическую эпохи. Такое мнение журналистам высказал сегодня в Москве глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Он отметил, что несколько лет назад проверялись все доступные ученым народные приметы, и точность большинства из них оказалась на уровне случайного гадания. В то же время, подчеркнул Р.Вильфанд, к этим приметам следует относиться с уважением, понимая, что многие из них в нынешнее время не работают.



Глава Гидрометцентра указал, что в русской культуре насчитывается много примет по сравнению с традициями США (День сурка). Он привел ряд примет января и февраля и предложил проверить их в течение года. В частности, какая погода была 1 февраля, такая же будет и весь февраль, холодный февраль - к благоприятному лету, мороз и солнце на Татьянин день (25 января) - хорошее лето, а снег - к дождливому лету.



Между тем Р.Вильфанд считает, что некоторые приметы имеют научное обоснование. К таким относятся низкий полет ласточек перед дождем, а также красное солнце при закате, как показатель благоприятной погоды на следующей день.



Говоря о погоде на масленичную неделю (8-14 февраля), глава Гидрометцентра отметил, что в этот период не будет метелей.



Помимо этого, Р.Вильфанд сказал, что в долгосрочном прогнозе, который делается за 1,5-2 месяца, синоптики не ожидали столь сильных холодов в январе. "В долгосрочном прогнозе это было неочевидно. Именно поэтому существует иерархия прогнозов, которые уточняют ранее сделанные", - отметил он.



При этом глава Гидрометцентра подчеркнул, что никаких методических основ для прогнозирования экстремальных отклонений температуры воздуха даже за месяц не существует. По его словам, можно ожидать отклонение выше или ниже нормы, но не их интенсивность. Он отметил, что на Юге России отклонение от среднемесячной нормы было больше в сторону отрицательных температур на 8-10 градусов, на европейской территории РФ - на 3-5 градусов. Также Р.Вильфанд подчеркнул, что повторяемость подобных событий на Юге России бывает один раз в 30 лет.