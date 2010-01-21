Дополнение: "Полиметалл" в 2009г. увеличил производство золота на 9% - до 311 тыс. унций.

ОАО "Полиметалл" в 2009г. увеличило производство золота на 9% по сравнению с предыдущим годом - до 311 тыс. унций, сообщается в распространенном пресс-релизе компании.
Производство серебра в 2009г. выросло на 1% по сравнению с предыдущим годом и составило 17,3 млн унций, "в соответствии как с изначальным (октябрь 2008г., 17-18 млн унций), так и уточненным (октябрь 2009г., 17-17,5 млн унций) прогнозными диапазонами", - говорится в сообщении.
Годовые продажи золота в 2009г. выросли на 10% - до 309 тыс. унций, серебра - сократились на 5% - до 16,5 млн унций.
"Принимая в расчет вклад Варваринского (месторождения), уточненные ожидаемые объемы производства в 2010г. составляют 430-450 тыс. унций золота, 19-20 млн унций серебра и 4-5 тыс. т меди, или 775-800 тыс. унций в золотом эквиваленте (исходя из следующих коэффициентов пересчета: серебро/золото - 1:60, медь/золото - 5:1)", - отмечают в "Полиметалле".
Напомним, "Полиметалл" в 2008г. произвел 285 тыс. унций золота, 17,2 млн унций серебра. Годовые продажи золота составили 281 тыс. унций, серебра - 17,7 млн унций, при этом общая выручка выросла на 62% и достигла уровня в 500 млн долл.
ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота.