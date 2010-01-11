Официальный курс доллара снизился на 76 коп.

Первый торговый день на российском валютном рынке ММВБ проходит под знаком уверенного укрепления рубля по отношению к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 12 января 2010г., составляет 29,4283 руб./долл., что на 76 коп. ниже предыдущего значения.



При этом по состоянию на 12:20 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 29,4208 руб./долл. Минимальные сделки по доллару совершаются на уровне 29,335 руб./долл., максимальные - 29,7498 руб./долл.



Ощутимо подешевела сегодня и единая европейская валюта. По состоянию на 12:20 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 42,6592 руб./евро. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 42,59 руб./евро, максимальные - 42,9495 руб./евро.



Бивалютная "корзина" (0,55 долл. и 0,45 евро) торгуется сегодня на отметке 35,3605 руб., что на 84 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Аналитики LiteForex отмечают, что утром в первый торговый день наступившего года рубль на открытии торгов на ММВБ резко укрепился против доллара и евро, опираясь на позитивный внешний фон. Один из факторов роста российской валюты к бивалютной "корзине" - рост единой европейской валюты на рынке Forex до максимума трех недель. Помимо прочего стоит отметить и укрепление стоимости нефти до максимума за 15 месяцев на фоне ожидания усиления спроса на энергоносители в связи с серьезными холодами этой зимой, подчеркивают эксперты.