Петербургские власти хотят возродить муниципальную милицию

Депутаты петербургского парламента на сегодняшнем заседании комитета по законодательству обсудили возможность снятия с полиции несвойственных для нее функций и возродить муниципальную милицию.

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Депутаты петербургского парламента на сегодняшнем заседании комитета по законодательству обсудили возможность снятия с полиции несвойственных для нее функций и возрождения муниципальной полиции.

В частности, депутаты предлагают избавить стражей порядка от обязанности составлять протоколы на нерадивых владельцев домашних животных, не убирающих экскременты своих любимцев; на ответственных лиц, незаконно выдающих порубочные билеты; на тех, кто решается разместить рекламу в неустановленных местах, и прочих не очень опасных нарушителей закона.

Авторы идеи предлагают сохранить право составления протоколов по подобным статьям только за должностными лицами органов власти. В пояснении к инициативе отмечается, что ''несвойственные'' для полиции полномочия не требуют специальных знаний, и потому их можно передать другим уполномоченным лицам.

В ходе обсуждения идеи депутат Виталий Милонов отметил, что функции полиции, действительно, слишком широки: им приходится и ловить убийц, и заниматься поиском хулиганов, бросающих окурок. Поэтому в избавлении правоохранителей от лишней работы он видит только позитивные моменты.

Представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский, в свою очередь, предложил направить в Госдуму законодательную инициативу о воссоздании милиции общественной безопасности. В.Милонов заверил, что соответствующая инициатива будет подготовлена. Кстати, муниципальная милиция в России уже существовала, например, в 90-е годы.

Представитель ГУ МВД России Елена Шиловская, присутствующая на заседании, также в целом поддержала предложение. Но Е.Шиловская отметила, что муниципальная полиция могла бы бороться с нарушением не федеральных законов (для этого есть МВД), а только региональных. Поэтому, скорее всего, она будет вне структуры МВД и подчиняться будет субъекту РФ. Функции муниципальной полиции должны, как указала она, соответствовать федеральному законодательству.

В конце заседания представитель прокурора Петербурга Татьяна Яковлева предложила создать рабочую группу по разработке законодательной инициативы.