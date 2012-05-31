В Москве полицейский на машине без номеров разбил пять автомобилей

В полиции Москвы назначена служебная проверка в связи с инцидентом, в ходе которого сотрудник полиции разбил пять автомобилей.

В полиции Москвы назначена служебная проверка в связи с инцидентом, в ходе которого сотрудник полиции разбил пять автомобилей.



Как сообщили РБК в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел на Малой Калитниковской улице. Вечером 30 мая 2012г. инспектор по вооружению Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, находясь за рулем личной автомашины Chevrolet Aveo без номерных знаков, не справился с управлением и повредил сразу пять автомобилей, припаркованных у края проезжей части.



В результате ДТП никто не пострадал, автомобили — Nissan Navara, ГАЗ-3110, Honda Pilot, Audi A4, Nissan Patrol — получили повреждения. По неофициальной информации, машину сотрудник полиции приобрел накануне и не успел ее зарегистрировать.



Напомним, схожий инцидент произошел в Москве в ночь на 29 мая 2012г. На Мичуринском проспекте инспектор ГИБДД, управляя по доверенности автомашиной Mercedes, выехал на полосу встречного движения и врезался в семь припаркованных автомобилей. После ДТП полицейский отказался пройти медицинское обследование на наличие алкоголя в крови. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования), назначена служебная проверка.