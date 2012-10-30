"Ленфильм" просит суд отклонить иск комитета по культуре о взыскании долга с киностудии

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск ОАО "Ленфильм" к комитету по культуре правительства города. Информация о регистрации заявления киностудии размещена на сайте Высшего арбитражного суда РФ.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск ОАО "Ленфильм" к комитету по культуре правительства города. Информация о регистрации заявления киностудии размещена на сайте Высшего арбитражного суда РФ.



29 октября 2012г. ОАО "Киностудия "Ленфильм" подала иск о признании недействительным иска комитета по культуре о взыскании с киностудии 15 млн руб., выделенных на картину "Моя бабушка ведьма". Стоит отметить, что фильм до сих пор не снят, хотя сроки контракта уже истекли. Заседание суда по иску комитета по культуре пройдет 12 ноября 2012г.



Напомним, в последние годы киностудия переживает серьезный кризис. В настоящее время в Арбитражном суде Петербурга находится несколько исков к "Ленфильму" на 16 млн руб. Кроме того, в текущем году с киностудии уже взыскано 20 млн руб.



Чтобы решить проблемы студии, было решено переизбрать совет директоров. В итоге председателем совета был выбран кинорежиссер Федор Бондарчук. В совет также вошли заместитель руководителя Росимущества Дмитрий Пристансков, заместитель министра культуры РФ Иван Демидов, советник министра культуры РФ Андрей Аристархов, кинорежиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман-младший, а также продюсер Сергей Сельянов. Генеральным директором ОАО "Киностудия "Ленфильм" избран Эдуард Пичугин.



Отметим, что руководство "Ленфильма" уже приняло инвестиционную программу, стоимость реализации которой составит 1 млрд 530 млн руб. Выйти на полную окупаемость киностудия планирует через 3 года. При этом необходимый в ближайшее время объем ликвидных средств составит около 300 млн руб., которые пойдут на реализацию заложенных в программе 15 полнометражных картин и 4 сериалов (в дальнейшем планируется производить такое количество кинолент каждый год). По словам Э.Пичугина, бизнес-план "Ленфильма" проходит экспертизу в двух банках, до заключения контрактов их названия не разглашаются. Напомним, ранее сообщалось, что предоставлять кредит киностудии будут государственные банки.



Гендиректор также отметил, что концепция развития киностудии не предполагает отчуждения или продажу имущества "Ленфильма". Основной площадкой предполагается оставить комплекс на Каменоостровском проспекте в центре Петербурга, дополнительной - в Сосновой Поляне на улице Тамбасова. При этом на реконструкцию зданий на Каменоостровском проспекте потребуется порядка 280 млн руб., - добавил Э.Пичугин.