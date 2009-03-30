В центре Петербурга чуть не устроили массовую драку

На Манежной площади Петербурга сотрудники милиции 29 марта 2009 года задержали 18 человек, затевавших драку.
На Манежной площади Санкт-Петербурга около 18:30 мск в воскресенье, 29 марта 2009 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек. Как пояснили в пресс-службе ГУВД Петербурга и Ленинградской области, молодые люди были задержаны "в целях предотвращения массовой драки".
В настоящее время в отделении милиции остаются восемь человек, в отношении которых должно быть вынесено судебное решение. Еще восемь молодых людей по решению суда оштрафованы и отпущены. Два человека из числа задержанных были сразу переданы родителям - они оказались несовершеннолетними.
В отношении всех 18 задержанных составлены протоколы об административном правонарушении в порядке ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).