В центре Петербурга чуть не устроили массовую драку

На Манежной площади Петербурга сотрудники милиции 29 марта 2009 года задержали 18 человек, затевавших драку.

На Манежной площади Петербурга сотрудники милиции 29 марта 2009 года задержали 18 человек, затевавших драку.

На Манежной площади Санкт-Петербурга около 18:30 мск в воскресенье, 29 марта 2009 года, сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек. Как пояснили в пресс-службе ГУВД Петербурга и Ленинградской области, молодые люди были задержаны "в целях предотвращения массовой драки".

В настоящее время в отделении милиции остаются восемь человек, в отношении которых должно быть вынесено судебное решение. Еще восемь молодых людей по решению суда оштрафованы и отпущены. Два человека из числа задержанных были сразу переданы родителям - они оказались несовершеннолетними.

В отношении всех 18 задержанных составлены протоколы об административном правонарушении в порядке ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).