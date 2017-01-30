Поход в лес Ленобласти может стать платным

Вход в Веппский лес в Ленобласти и другие природные парки по всей России может стать платным. Как пишет RT, соответствующий законопроект одобрен на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Документ предполагает поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Разработчики документа считают, что взимание платы необходимо, так как эти территории имеют экологическую ценность, а посетители оставляют в них много мусора.

Пресс-секретарь «Гринпис России» Евгений Усов на вопрос РБК Петербург о том, насколько целесообразно взимать плату за вход в лес, ответил: «Если турист заплатит небольшие деньги, которые будут потрачены на уборку мусора или противопожарную охрану, то почему бы нет».

Е. Усов предположил, что плата может быть в размере 300-400 руб.