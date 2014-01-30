Прокуратура Петербурга удалила сообщение о проверке "Дождя"

Петербургская прокуратура удалила с своего сайта пресс-релиз, в котором сообщалось о проверке в отношении телеканала "Дождь".

Петербургская прокуратура удалила с своего сайта пресс-релиз, в котором сообщалось о проверке в отношении телеканала "Дождь". Несмотря на то, что в данный момент на сайте надзорного ведомства сообщения о начатой проверке нет, в интернет-поисковиках еще сохранилась его копия. Кроме того, принтскрин опубликованного утром пресс-релиза можно посмотреть здесь. Дозвониться до пресс-службы прокуратуры пока не удалось.

Речь идет о реакции на скандал, который вспыхнул в сети 26 января. В тот день телеканал "Дождь" спросил у телезрителей, стоило ли оставить блокадный Ленинград и тем самым уберечь сотни тысяч жизней. Стоит отметить, что из вариантов ответа на вопрос про блокаду и жителей - "да" и "нет", 54% аудитории канала, участвовавшей в опросе, ответили "да".

"Ветераны, пережившие годы блокады Ленинграда, возмущены скандальным опросом телеканала "Дождь". "Все это произошло в канун 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Это кощунство задать такой вопрос, в стране, которая понесла наибольшие жертвы, чтобы победить фашизм и освободить мир от фашизма"", - говорилось в пресс-релизе петербургской прокуратуры.

Работники надзорного ведомства задались вопросом о моральном праве судить об исторических событиях прошлого. "Перешел ли телеканал все грани допустимого перед памятной датой окончательного прорыва блокады?!", - говорится в опубликованном на сайте надзорного ведомства релизе. О том, в каких именно нарушениях подозревается телеканал, не сообщается. Не уточняли этого и петербургские депутаты, которые практически единогласно поддержали предложение обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить телеканал.

Исчезновение прокурорского пресс-релиза о проверке телеканала совпало по времени с новостью о том, что Федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) отказалась выносить письменное предупреждение телеканалу "Дождь". Роскомнадзор лишь готовит "профилактическое письмо" в адрес телекомпании.

Ранее на своей странице в Twitter главный редактор сайта канала Илья Клишин сообщил, что "некорректный вопрос про блокадный Ленинград был ошибкой и продюсера программы, и редактора соцсетей". "Приносим свои извинения", - добавил И.Клишин. Позже свои извинения в прямом эфире принесла гендиректор канала Наталья Синдеева.

Однако интернет-сообщество явно не удовлетворили извинения - в интернете практически началась травля журналистов. И каждый называл свой вариант наказания "Дождя". Один энтузиаст грозился переломать ноги редактору, другой вызывался поучаствовать в бескомпромиссной налоговой проверке, самые великодушные предлагали уволить редакторов телеканала и настаивали на покаянии.

К обвинениям подключились и официальные лица. "Ошибочка вышла? Ну так увольте ваших продюсера и редактора", - пишет в комментариях вице-премьер России Дмитрий Рогозин. "Опрос на сайте "Дождя" - это прямое оскорбление священной памяти о войне, - цитирует координатора Патриотической платформы "Единой России", председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирину Яровую официальный сайт "единороссов", - Подобного рода действия всегда должны оцениваться как преступления по реабилитации нацизма".

После этого критику в адрес "Дождя" высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время сразу несколько операторов кабельного телевидения (в числе которых "Дом.ru", "Акадо" и "НТВ-плюс") объявили о приостановке вещания "Дождя". А на форуме сайта "НТВ-плюс" позже разместили опрос на тему, нравится ли зрителям телеканал "Дождь".

Остальные операторы пока заявили о том, что не собираются отключать вещание. Так, в РБК поступило официальное заявление от компании "Триколор ТВ". "Триколор ТВ" заявляет, что очернение славных страниц российской истории, подвига советских людей на полях сражений Великой Отечественной войны, памяти великой Победы категорически неприемлемо. Хочется верить, что произошедшее - следствие крайне неприятного недоразумения. Телеканал "Дождь" уже принес публичные извинения за данный инцидент", - говорится в сообщении оператора. В компании подчеркивают, что они надеются, что "канал сделал надлежащие выводы из ситуации и в дальнейшем передачи канала помогут забыть о допущенной ошибке".

Справедливости ради стоит отметить, что в поддержку журналистов высказался телеведущий и политический обозреватель Николай Сванидзе. "Я не считаю, что постановка вопроса не корректная. Правильно ли сделал Кутузов в 1812 году, что сдал Москву, чтобы сохранить армию? Вот он ее сдал и никто, по-моему, его в предательстве не обвинял, он после этого победил Наполеона и погнал его аж до Парижа. А если бы он сохранил Москву, может быть его и провозгласили бы великим патриотом, но, вероятно, война была бы проиграна, армия потеряна...", - цитирует Н.Сванидзе официальный сайт Общественной палаты РФ.

"Ленинград – это страшная трагедия и до сих пор вполне возможны исторические споры. Надо было сохранять город ценой фактического уничтожения людей или сдать город? Не знаю, что было бы правильно, трудно сказать. Ничего некорректного, аморального, не патриотичного в этой постановке вопроса нет. Историки могут об этом спорить десятилетиями. Потому что мы говорим о страшных преступлениях нацистов, которые организовали блокаду Ленинграда, что привело к массовой гибели мирных граждан, но мы не говорим о страшных преступлениях сталинского режима, который допустил блокаду Ленинграда", - отмечает телеведущий.

В свою очередь, акционер "Дождя" Александр Винокуров относится к поднятой шумихе с удивлением и недоумением. "Подобная история случилась с редакцией "Вестей" ВГТРК. Что думают по этому поводу депутаты Петербурга?", - сказал он в беседе с РБК. На вопрос о том, видит ли руководство канала реальную угрозу своему бизнесу, А.Винокуров ответил: "С моей точки зрения, мы не нарушили ни один пункт ни одного закона. И те, кто заявляет или угрожает, не имеет на это никаких законных оснований. Но в последнее время много удивительного происходит в нашей стране".