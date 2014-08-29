В центре Петербурга прошли антивоенные пикеты

Сегодня в Петербурге прошли одиночные пикеты против войны с Украиной. Фотографии с акции опубликованы в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. По сообщению одной из участниц, во время акции нападений и конфликтов с органами правопорядка не было.

Фото: vk.com

Сегодня в Петербурге прошли одиночные пикеты против войны с Украиной. Фотографии с акции на Невском проспекте опубликованы в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. По сообщению одной из участниц, во время акции нападений и конфликтов с органами правопорядка не было.

На плакатах, которые держали в руках пикетчики, было написано: "В Украине война, в России – похороны", "Разжигателей братоубийства – под трибунал", "Люди, неужели вам мало смертей?" и "Нет войне".

Аналогичные антивоенные пикеты прошли накануне в Москве на Манежной площади. По данным ОВД INFO.org, всего было задержано пятеро активистов, которые держали в руках плакаты: "Я, гражданка России, против войны с Украиной" и "Нет войне!".

Кроме того, накануне утром на столичной площади был задержан активист "Солидарности" Дмитрий Монахов, которые не держал в руках плакатов, но разговаривал с прохожими о ситуации на Украине. Позднее стало известно, что его арестовали на 15 суток. По данным СМИ, такой срок ему дали за сопротивление при задержании.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко объявил о вводе российских войск в страну и отменил рабочий визит в Турцию. Как ранее сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором, однако, было принято решение не вводить военное положение на юго-востоке страны. Порошенко назвал ситуацию «сложной, но контролируемой».

Представители МИД и Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что на территории Украины нет ни российских солдат, ни российской военной техники.