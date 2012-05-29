Франция вслед за Австралией выдворяет из страны послов Сирии

Президент Франции Франсуа Олланд вслед за правительством Австралии объявил о намерении выдворить из страны посла Сирии.

Президент Франции Франсуа Олланд вслед за правительством Австралии объявил о намерении выдворить из страны посла Сирии. Об этом французский лидер объявил в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце 29 мая 2012г.



Ф.Олланд добавил, что выдворение сирийского дипломата произойдет "сегодня или завтра".



Отметим, что несколькими часами ранее министр иностранных дел Австралии Боб Карр объявил о намерении Канберры выдворить сирийских дипломатов с австралийской территории.



Б.Карр выразил надежду, что другие страны последуют примеру Канберры. "Это наиболее эффективный способ показать сирийскому правительству наше отвращение к его режиму", - подчеркнул Б.Карр. По словам главы МИД Австралии, двое сирийских дипломатов, на которых распространяется действие санкций, должны будут покинуть страну в течение 72 часов.



Напомним, 25 мая 2012г. в сирийском городе Хула в результате массированного минометно-артиллерийского обстрела погибли не менее 116 человек, пострадали более 300. Местные жители возложили ответственность за атаку на алавитские отряды "Шабиха", выступающие на стороне Б.Асада. Официальный Дамаск обвинил в массовых убийствах террористов "Аль-Каиды".



Совет Безопасности ООН выразил крайнее возмущение подобной атакой. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к актам массового насилия были причастны как правительственные войска, так и оппозиция. "Нет сомнений, что правительство использовало артиллерию и танки, что там обнаружены люди с огнестрельными ранениями в упор, просто замученные насмерть", - сказал С.Лавров.