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Украинскую контрабанду остановили в Пулково
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Украинскую контрабанду остановили в Пулково
Санкт-Петербург и область, 29 фев 2008, 14:37
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Украинскую контрабанду остановили в Пулково
В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержана партия контрабандных комплектующих для компьютеров. Как сообщили РБК в Северо-Западном таможенном управлении, груз прибыл с Украины.

В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержана партия контрабандных комплектующих для компьютеров. Как сообщили РБК в Северо-Западном таможенном управлении, груз прибыл с Украины.

У россиянина и украинца, прилетевших в город на Неве из Киева, сотрудники таможни обнаружили 3 тыс. 620 незадекларированных микропроцессоров. Общая стоимость задержанного составила 420 тыс. долл.

Сейчас по данному факту возбуждено два уголовных дела по статье "контрабанда" (ст.188 Уголовного кодекса РФ). Компьютерные комплектующие временно находятся на таможенном складе в качестве вещественного доказательства.

Напомним, неделю назад, 21 февраля, таможенники пресекли попытку ввоза в Россию микропроцессоров Intel из Финляндии. Фактическая стоимость груза, изъятого на наземной границе, составила порядка 3 млн долл., в то время как контрабандисты указали в сопроводительных документах сумму 430 тыс. долл.

Отметим, что в Северо-Западном федеральном округе за прошлый год было возбуждено более 850 уголовных дела по статье "контрабанда". В основном нарушители предпринимали попытки незаконного провоза через границу наркотиков и нефтепродуктов.

Так, в 2007г. сотрудники СЗТУ задержали на границе более 20 т наркотических веществ. Кроме того, таможенники изъяли из незаконного оборота 11 тыс. т продуктов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Также контрабандисты пытались провезти через северо-западную границу России 39 т металла, более 1 тыс. т мяса и мясопродуктов. В зоне ответственности СЗТУ было изъято 209 единиц боеприпасов, более 2 тыс. экземпляров военной техники и 367 предметов, представляющих культурную и историческую ценность.

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