Коллекцию М.Ростроповича доставили в Петербург

Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в пятницу, 28 декабря, была доставлена из Лондона в Константиновский дворец, где ранее она получила постоянную прописку. Собрание предметов искусства может быть выставлено для всеобщего обозрения уже весной 2008г., сообщили РБК в пресс-службе дворца.

Коллекция Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в пятницу, 28 декабря, была доставлена из Лондона в Константиновский дворец, где ранее она получила постоянную прописку. Собрание предметов искусства может быть выставлено для всеобщего обозрения уже весной 2008г., сообщили РБК в пресс-службе дворца.

Коллекция, которую американский торговый дом Sotheby's намеревался выставить на торги, была выкуплена бизнесменом Алишером Усмановым за день до аукциона в сентябре 2007г. Собрание насчитывает 450 предметов искусства XVIII - XX веков, ранее находившихся в парижской и лондонской квартирах музыканта и оперной певицы.

О своем решении передать коллекцию Константиновскому дворцу А.Усманов сообщил 1 октября с.г. По словам влиятельного бизнесмена, он хотел исполнить волю Г.Вишневской, которая пожелала, чтобы собрание нашло свое место в одном из дворцов Санкт-Петербурга. Как сообщил А.Усманов, после его консультаций с главой Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилом Швыдким и администрацией президента было принято решение, что коллекция разместится в Константиновском дворце.

С переездом предметов искусства во дворец в Стрельне возрастет интерес к экспозиции музея, расположенного в резиденции президента РФ. Такое мнение ранее высказала заместитель директора Константиновского дворца Татьяна Вайгачева.

Напомним, всемирно известный музыкант-виолончелист и дирижер народный артист СССР М.Ростропович скончался 27 апреля с.г. на 81-м году жизни. Вскоре после его смерти Г.Вишневская приняла решение о продаже принадлежавшей семье коллекции предметов искусства. По оценке специалистов, ее стоимость может составлять 26-40 млн долл.