Доллар потерял в начале дня на 5 коп., евро вырос на 0,34 коп.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 32,8663 руб./долл., что на 5 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 32,8663 руб./долл., что на 5 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 32,8451 руб./долл., максимальные - 32,8999 руб./долл.



Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 41,1219 руб./евро, что на 0,34 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 41,095 руб./евро, максимальные - 41,1576 руб./евро.



Таким образом торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления курса национальной валюты РФ по отношению к доллару и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). При этом рубль стабилен к евро.



Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:15 мск составляла 36,5860 руб., что на 5 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 28 июня 2012г., составляет 32,8384 руб./долл., курс евро - 41,0217 руб./евро.



При этом аналитики валютного рынка отметили, что рубль сегодня укрепляется на фоне стабилизации цен на нефть марки Brent у отметки 93 долл./барр.