В Туву для ликвидации последствий землетрясения прибыли самолеты МЧС

В Кызыл (Республика Тыва) для ликвидации последствий произошедшего 26 февраля 2012г. землетрясения прибыли два самолета МЧС.

В Кызыл (Республика Тыва) для ликвидации последствий произошедшего 26 февраля 2012г. землетрясения прибыли два самолета МЧС.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, на самолете Як-42 прибыла оперативная группа МЧС, в которую входят специалисты по обследованию зданий и психологи. Они будут работать в Каа-Хемском районе Тувы, который стал эпицентром подземных толчков. Ночью в этом районе был зафиксирован очередной афтершок силой около 4,5 балла, который ощутили и жители Кызыла.



Кроме того, как уточнили в ведомстве, сегодня в Кызыл прибыл грузовой самолет Ил-76 с палатками, теплопушками и пр. Данными средствами будут доукомплектованы пункты временного размещения населения. В эвакопунктах планируется установить кровати с постельными принадлежностями, столы, кресла, десять отопительных комплектов с воздуходувами.



Напомним, эпицентр землетрясения, произошедшего в Туве 26 февраля 2012г. в 14:20 по местному времени (10:20 мск), находился в 51 км северо-восточнее от села Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, интенсивность сотрясений составила 8,5 балла, в Кызыле – 5,5 балла.