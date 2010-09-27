В Северной столице раздали "Орфеев" лучшим телевизионщикам

В Михайловском дворце Санкт-Петербурге в субботу прошла XVI церемония вручения "ТЭФИ" в номинации "Лица". Церемония не обошлась без скандала - создатели фильма "Подстрочник" отказались от "Бронзового Орфея" за вклад в развитие телевидения. Режиссер фильма Олег Дорман заявил, что среди членов Академии, ее жюри и учредителей есть люди, из-за которых его фильм одиннадцать лет не могли увидеть зрители.

В Михайловском дворце Санкт-Петербурге в субботу прошла XVI церемония вручения "ТЭФИ" в номинации "Лица". Церемония не обошлась без скандала - создатели фильма "Подстрочник" отказались от "Бронзового Орфея" за вклад в развитие телевидения. Режиссер фильма Олег Дорман заявил, что среди членов Академии, ее жюри и учредителей есть люди, из-за которых его фильм одиннадцать лет не могли увидеть зрители.

Вручение остальных наград обошлось без сюрпризов – Первому доставились все "Орфеи" за юмор, РЕН-ТВ - за информацию, в том числе главная премия. Лучшей информационно-аналитической программой названа "Неделя с Марианной Максимовской", а сама М.Максимовская – лучшей ведущей. Лучшие новости – "24 с Михаилом Сорокиным" канала РЕН-ТВ, лучшей ведущей новостей названа сотрудница канала Татьяна Лиманова, лучшим репортером - Лев Канфер.

Также лучшими в профессии названы:

Ведущий ток-шоу – Александр Гордон.

Программа для детей – "За семью печатями".

Спортивный комментатор – Кирилл Набутов.

Игра – "Брейн-ринг".

Телефильм – "Разжалованный".

Телесериал – "Глухарь. Продолжение".

Актер телефильмов – Максим Аверин.

Актриса – Анна Ардова ("Одна за всех").

Ситком – "Воронины".

Интервьюер – Юлия Мучник.

"Орфея" за личный вклад в развитие российского телевидения получила Манана Асламазян, легендой телевидения названа Галина Шергова.