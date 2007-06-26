В результате аварии маршрутного такси пострадали 9 человек

В Санкт-Петербурге вечером 25 июня в результате аварии пострадали 9 пассажиров маршрутного такси. Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., инцидент произошел на Московском шоссе. Причиной ДТП стал выезд автомобиля "Мазда" на полосу встречного движения недалеко от поста ДПС перед въездом в город.

В Санкт-Петербурге вечером 25 июня в результате аварии пострадали 9 пассажиров маршрутного такси. Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., инцидент произошел на Московском шоссе. Причиной ДТП стал выезд автомобиля "Мазда" на полосу встречного движения недалеко от поста ДПС перед въездом в город. В то же время, сотрудники ГИБДД отмечают, что ни один из водителей в момент происшествия скорость не превышал, и авария, скорее всего, произошла из-за невнимательности водителя "Мазды", а также из-за сужения проезжей части в месте, где произошло ДТП.

Одна из пассажирок "маршрутки" и мужчина, управлявший иномаркой, были госпитализированы в тяжелом состоянии в 26-ю городскую больницу. Еще 6 пассажиров были отправлены в больницу с менее серьезными травмами. Один из пассажиров после оказанной ему на месте аварии помощи от госпитализации отказался.

Маршрутное такси является одним из наиболее популярных и распространенных видов общественного транспорта в российских городах. В то же время, "маршрутки" остаются и одним из наиболее подверженных авариям средств передвижения. Происшествия с их участием фиксируются в сводках МЧС едва ли не ежедневно. Последний инцидент с участием маршрутного такси, в результате которого погиб его пассажир, произошел в Петербурге 4 июня текущего года. Еще один пассажир того же перевернувшегося микроавтобуса был тяжело ранен. Как и вчерашнее происшествие, ДТП в начале июня произошло на Московском шоссе, недалеко от въезда в город.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что участок трассы, на котором случились обе аварии, требует от водителей повышенного внимания, т.к. он сужается перед постом ДПС.