В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки

В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло столкновение автомобиля с маршрутным такси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате один из пассажиров маршрутки пострадал. Мужчина доставлен в больницу.

В Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло столкновение автомобиля с маршрутным такси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате один из пассажиров маршрутки пострадал. Мужчина доставлен в больницу.

Отметим, что ДТП с участием машин общественного транспорта происходят в городе ежедневно. Так, в аварии 23 апреля, погиб водитель маршрутки. В результате столкновения двух машин одна загорелась, что и привело к гибели человека. Пассажиров в транспорте не было.

20 апреля поздно ночью перевернулось маршрутное такси в Невском районе города. Инцидент произошел на пересечении Прибрежной и Караваевской улиц. По предварительным данным, водитель маршрутки, уходя от столкновения с легковым автомобилем, который нарушил ПДД, не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате 2 человека с различными переломами доставлены в больницы города. Нескольким пассажирам была оказана помощь на месте происшествия.