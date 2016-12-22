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Омбудсмен раскритиковал «фейковые» акции в центре Петербурга
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Омбудсмен раскритиковал «фейковые» акции в центре Петербурга
Санкт-Петербург и область, 26 фев, 14:49
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Омбудсмен раскритиковал «фейковые» акции в центре Петербурга
Омбудсмен Александр Шишлов (Фото: Александр Николаев/Интепресс)

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал надуманным предлог, под которым Смольный отказал организаторам митинга памяти Немцова в проведении акции в центре города. По его словам, для отказов в согласовании митингов в Северной столице регулярно используются формальные и надуманные предлоги, организация «фейковых мероприятий».

«Очередным примером стал пикет («культурно-массовое мероприятие»?) на Марсовом поле, в котором фактически участвовали не более 8 человек и из-за которого там не был согласован митинг памяти Бориса Немцова», — говорится на сайте омбудсмена.

При этом, по его словам, «согласование митинга на площади Ленина дало возможность его участникам реализовать свое право на свободу собраний и облегчило полиции работу по охране общественного порядка, при этом удалось избежать неудобств, возникающих у горожан при проведении несогласованных акций». Шишлов также предложил включить площадь Ленина в перечень городских специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий (гайд-парков).

Акция памяти Немцова на площади Ленина (Фото: ombudsmanspb.ru)

Акция памяти Бориса Немцова прошла на площади Ленина у Финляндского вокзала в воскресенье, 25 февраля. Ранее ее организаторы планировали провести шествие от станции метро «Горьковская» и митинг на Марсовом поле. Но в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга заявили, что 25 февраля на Каменноостровском проспекте и в Александровском парке запланирована уборка снега, а на всей территории Марсова поля — с 11.00 до 20.00 культурно-массовое мероприятие на 300 человек с заявленной целью: «Поддержать политику президента РФ по возрождению России и восстановлению ее суверенитета».

Акция памяти Немцова на площади Ленина (Фото: ombudsmanspb.ru)

Проведение митинга памяти Немцова было согласовано на площади Ленина. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, национальной гвардии и члены народной дружины Санкт-Петербурга. Проход на публичное мероприятие был свободным, ограждения отсутствовали.

Акция памяти Немцова на площади Ленина (Фото: ombudsmanspb.ru)

На площади была установлена сцена с портретом Бориса Немцова, смонтирована звукоусиливающая аппаратура. Участники акции держали в руках флаги России, Украины, Грузии, политических партий и общественных движений, самодельных баннеров и плакатов с требованиями найти истинных заказчиков убийства Немцова и соблюдать Конституцию России.

Акция памяти Немцова на площади Ленина (Фото: ombudsmanspb.ru)

Перед собравшимися выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представители политических партий и общественных движений, гражданские активисты. В 15.00 организаторы объявили о завершении митинга. По разным оценкам в нем приняли участие от 700 до 1 000 человек. Уже после окончания акции был задержан один человек.

Автор: Роман Кизыма.
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