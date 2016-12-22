В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности

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Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за низких температур воздуха. Как поясняется в сообщении ведомства, «оранжевый» уровень означает, что в регионе «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Причина такого похолодания — скандинавский антициклон. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», максимальное снижение температуры до -26 градусов ожидается по ночам 27 и 28 февраля.

В начале недели днем будет -12...-15 градусов, к выходным потеплеет до -7...-9, прогнозирует центр «Фобос».

Несмотря на такой сильный мороз, МЧС призывает жителей Петербурга не выходить на лед рек и каналов. Связано это с частыми перепадами температуры воздуха, говорится в сообщении. Ввиду таких перепадов лед водоемов представляет собой некий «бутерброд» из снега, льда и воды, объясняют спасатели.