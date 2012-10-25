Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,57 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 69,96 +0,21 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9750,30 +498,00 MOEX 2319,38 +0,33% RTS 1284,15 -0,11% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7211,43 -0,18%
Д.Медведев: Приватизация должна идти по графику, но не против рынка
Лента новостей
Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia
Д.Медведев: Приватизация должна идти по графику, но не против рынка
Санкт-Петербург и область, 25 окт 2012, 14:57
0
Д.Медведев: Приватизация должна идти по графику, но не против рынка
Приватизация госимущества должна идти по графику, но не вопреки ситуации на рынках.

Приватизация госимущества должна идти по графику, но не вопреки ситуации на рынках. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства РФ в Москве. Он заметил, что и гипертрофировать значение рыночных условий тоже не стоит. "Потому что она (ситуация на рынках) не бывает идеальной, а когда она идеальная, мы, как правило, ни к чему не готовы", - сказал премьер-министр, призвав искать усредненные оптимальные условия для продажи госсобственности.

Участие в приватизации госкомпаний, выступающих в качестве покупателей государственного же имущества, Д.Медведев назвал в корне неверным. Он выразил надежду, что формально удастся закрепить этот принцип в законодательстве.

Д.Медведев также напомнил, что, по оценкам экспертов, в 2012г. от приватизации госактивов предполагается выручить более 200 млрд руб. "Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Считаю, что этот темп должен поддерживаться и в 2013г.", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что это важно как для пополнения бюджета, так и для повышения эффективности управления предприятиями.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Андрей Белоусов на заседании правительства отметил, что в 2013г. может быть продано не менее восьми принадлежащих государству пакетов акций крупных компаний, в том числе пилотный пакет в размере 5% акций ОАО "Российские железные дороги" и пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее запланированная на 2012г. приватизация НМТП до конца текущего года, скорее всего, не состоится. По словам министра, в этом году будет завершена только предпродажная подготовка.

Напомним, что ранее А.Белоусов отмечал, что приватизация ряда компаний, запланированная на 2012г., может быть перенесена на начало 2013г. Он добавил, что в настоящее время в высокой степени готовности к приватизации находится целый ряд госпакетов акций в различных компаниях. Глава МЭР отметил, что в случае ухудшения ситуации на мировых рынках приватизация может быть отложена.

В частности, на 2013г. ранее была отложена приватизация пакета акций АЛРОСЫ. "До конца года точно не успеем, но выведение того или иного пакета на рынок в следующем году - думаю, мы это сделаем", - сообщил журналистам А.Белоусов.

По словам главы Минэкономразвития, в 2013г. приватизация может принести федеральному бюджету 260-270 млрд руб. А.Белоусов также отметил, что уже начата проработка плана по приватизации "Аэрофлота", Шереметьево, Россельхозбанка, "РусГидро" и других компаний. Планируется привлечь от приватизации этих компаний почти 500 млрд руб.

В конце сентября 2012г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2013г. предусмотрено поступление от приватизации в размере 427,7 млрд руб., в 2014г. - 330,8 млрд руб., в 2015г. - 595,1 млрд руб. "Это достаточно амбициозное решение, к которому нужно готовить предложения заранее, то есть нужно уже сегодня готовиться к приватизационным мероприятиям, которые будут проходить в 2013г.", - заключил глава Минфина.

Кроме того, вчера А.Белоусов заявил, что покупка "Роснефтью" доли в ТНК-BP и вхождение BP в капитал ОАО "Роснефть" не отменяют планов по дальнейшей приватизации госкомпании.

"Роснефть" - одна из компаний, где готовность к приватизации наивысшая", - сказал он. Таким образом, по словам министра, возможность дальнейшей приватизации госкомпании остается. "Я думаю, что все возможно", - добавил А.Белоусов.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» Экономика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Евросоюз продлил санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.