Д.Медведев: Приватизация должна идти по графику, но не против рынка

Приватизация госимущества должна идти по графику, но не вопреки ситуации на рынках.

Приватизация госимущества должна идти по графику, но не вопреки ситуации на рынках. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства РФ в Москве. Он заметил, что и гипертрофировать значение рыночных условий тоже не стоит. "Потому что она (ситуация на рынках) не бывает идеальной, а когда она идеальная, мы, как правило, ни к чему не готовы", - сказал премьер-министр, призвав искать усредненные оптимальные условия для продажи госсобственности.



Участие в приватизации госкомпаний, выступающих в качестве покупателей государственного же имущества, Д.Медведев назвал в корне неверным. Он выразил надежду, что формально удастся закрепить этот принцип в законодательстве.



Д.Медведев также напомнил, что, по оценкам экспертов, в 2012г. от приватизации госактивов предполагается выручить более 200 млрд руб. "Это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Считаю, что этот темп должен поддерживаться и в 2013г.", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что это важно как для пополнения бюджета, так и для повышения эффективности управления предприятиями.



В свою очередь, министр экономического развития РФ Андрей Белоусов на заседании правительства отметил, что в 2013г. может быть продано не менее восьми принадлежащих государству пакетов акций крупных компаний, в том числе пилотный пакет в размере 5% акций ОАО "Российские железные дороги" и пакет акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Ранее запланированная на 2012г. приватизация НМТП до конца текущего года, скорее всего, не состоится. По словам министра, в этом году будет завершена только предпродажная подготовка.



Напомним, что ранее А.Белоусов отмечал, что приватизация ряда компаний, запланированная на 2012г., может быть перенесена на начало 2013г. Он добавил, что в настоящее время в высокой степени готовности к приватизации находится целый ряд госпакетов акций в различных компаниях. Глава МЭР отметил, что в случае ухудшения ситуации на мировых рынках приватизация может быть отложена.



В частности, на 2013г. ранее была отложена приватизация пакета акций АЛРОСЫ. "До конца года точно не успеем, но выведение того или иного пакета на рынок в следующем году - думаю, мы это сделаем", - сообщил журналистам А.Белоусов.



По словам главы Минэкономразвития, в 2013г. приватизация может принести федеральному бюджету 260-270 млрд руб. А.Белоусов также отметил, что уже начата проработка плана по приватизации "Аэрофлота", Шереметьево, Россельхозбанка, "РусГидро" и других компаний. Планируется привлечь от приватизации этих компаний почти 500 млрд руб.



В конце сентября 2012г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2013г. предусмотрено поступление от приватизации в размере 427,7 млрд руб., в 2014г. - 330,8 млрд руб., в 2015г. - 595,1 млрд руб. "Это достаточно амбициозное решение, к которому нужно готовить предложения заранее, то есть нужно уже сегодня готовиться к приватизационным мероприятиям, которые будут проходить в 2013г.", - заключил глава Минфина.



Кроме того, вчера А.Белоусов заявил, что покупка "Роснефтью" доли в ТНК-BP и вхождение BP в капитал ОАО "Роснефть" не отменяют планов по дальнейшей приватизации госкомпании.



"Роснефть" - одна из компаний, где готовность к приватизации наивысшая", - сказал он. Таким образом, по словам министра, возможность дальнейшей приватизации госкомпании остается. "Я думаю, что все возможно", - добавил А.Белоусов.