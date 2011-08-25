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Ритейлер X5 Retail Group утроил чистую прибыль
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Ритейлер X5 Retail Group утроил чистую прибыль
Санкт-Петербург и область, 25 авг 2011, 12:21
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Ритейлер X5 Retail Group утроил чистую прибыль
Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале 2011г. выросла почти втрое, сообщила 25 августа 2011г. компания.

Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале 2011г. выросла почти втрое, сообщила 25 августа 2011г. компания.

Крупнейший ритейлер России, управляющий сетями "Перекресток", "Пятерочка" и "Остров", заработал в апреле-июне 2011г. 73 млн долл. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом выручка гиганта увеличилась в 1,5 раза — до 4,02 млрд долл. Впрочем, в рублевом выражении рост выручки был поскромнее – всего 41%, до 112,6 млрд руб. Нарастить объемы удалось благодаря открытию новых магазинов, росту показателя LFL (like-for-like) продаж, а также приобретению сети "Копейка", отмечается в пресс-релизе.

Ребрендирование последней в "Пятерочку" идет полным ходом, к середине августа вывески сменили уже 500 магазинов сети. "Мы планируем завершить интеграцию до конца 2011г. и получить существенный синергетический эффект уже в 2012г.", - заявил главный исполнительный директор X5 Retail Group Андрей Гусев.

По данным на 30 июня 2011г., под управлением компании находится 2,7 тыс. магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части России, а также на Урале и за рубежом — на Украине. Мультиформатная сеть компании включает магазины "Пятерочка" (мягкий дискаунтер), супермаркеты "Перекресток", гипермаркеты, а также 647 приобретенных магазинов "Копейка".

Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". В июне 2008г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель", а в конце прошлого года – сети "Копейка". В портфолио брендов компании также входят сети универсамов "Патэрсон" и "Остров".

Акционерами X5 являются "Альфа-групп" (47,9%), основатели "Пятерочки" (23,1%), менеджмент компании (1,9%), казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR.

Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).

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