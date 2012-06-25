В.Путин поздравил новоизбранного президента Египта М.Мурси с победой

Президент России Владимир Путин, который в ближайшее время посетит с рабочими визитами Израиль, Палестину и Иорданию, направил свои поздравления Мохаммеду Мурси, избранному на пост президента Египта.

Президент России Владимир Путин, который в ближайшее время посетит с рабочими визитами Израиль, Палестину и Иорданию, направил свои поздравления Мохаммеду Мурси, избранному на пост президента Египта.



Как сообщает пресс-служба Кремля, глава российского государства выразил надежду на успешное сотрудничество с новым руководством Египта в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке.



Напомним, ранее свои поздравления направили министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, президент Франции Франсуа Олланд, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран и Вашингтон. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что США намерены сотрудничать с М.Мурси на основании принципа взаимного уважения. Кроме того, египетского президента поздравил его соперник Ахмад Шафик, а также лидер палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Хания.



М.Мурси, представлявший исламистскую организацию "Братья-мусульмане", был объявлен победителем президентских выборов накануне. Эти выборы стали в Египте первыми после ухода в отставку Хосни Мубарака, бессменно правившего страной на протяжении почти 30 лет. По данным ЦИК Египта, во втором туре выборов М.Мурси получил 51,7% голосов, а его соперник, бывший премьер-министр А.Шафик, который пользовался поддержкой военных - 48,3%. При этом сразу после победы М.Мурси вышел из Партии свободы и справедливости, политического крыла движения "Братья-мусульмане".



Египетский лидер призвал население к национальному единству, указав, что это "единственный выход в нынешние трудные времена". М.Мурси подчеркнул, что Каир будет соблюдать мирный договор с Израилем, заключенный более 30 лет назад. Он добавил, что будет добиваться выполнения всех требований, которые выдвигали противники режима свергнутого Х.Мубарака.