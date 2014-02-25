У малого бизнеса появился шанс избавиться от неподъемных штрафов

Конституционный суд РФ сегодня, 25 февраля, на открытом заседании провозгласит решение по дело о неподъемных штрафах для малых предприятий. Об этом сообщается на сайте суда.

Конституционный суд РФ сегодня, 25 февраля, на открытом заседании провозгласит решение по дело о неподъемных штрафах для малых предприятий. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, в Конституционный суд обратились сразу девять предприятий малого бизнеса из разных регионов России. Обращение также поддержано Арбитражным судом Нижегородской области.

Поводом во всех случаях стали штрафы за административные правонарушения, назначенные заявителям. Основания для штрафов были разные: предоставление неполной информации о своей деятельности на финансовых рынках, нарушение сроков проведения общего собрания акционеров или несвоевременное предоставление сведений о его подготовке. Были среди нарушений и пользование недрами без лицензии.

При этом размер штрафов для предприятий составил от 100 тыс. до 800 тыс. руб. Они были оспорены в региональных судах, однако судьи ожидаемо встали на сторону буквы закона. Тогда предприятия обратились в КС.

По мнению заявителей, ситуация, когда минимальный размер штрафа является для юридического лица обременительным, приводит к чрезмерному административному наказанию и превращает штраф из меры предупреждения правонарушений в инструмент подавления экономической самостоятельности и избыточного ограничения свободы предпринимательства и права собственности. Бизнесмены просят признать оспариваемые нормы Кодекса об административных правонарушениях не соответствующими Конституции РФ.

Отметим, что ранее КС уже рассматривал дело о возможности назначения штрафа ниже нижнего предела. Тогда суд рекомендовал федеральному законодателю продумать более гибкую линейку штрафов.