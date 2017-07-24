Ядерный эксперимент в центре Петербурга получил неожиданное продолжение

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«Росатом» отказался от планов по запуску ядерного реактора плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Загрузить ядерное топливо и запустить реактор планируется в Мурманске на базе «Росатомфлота» после того, как блок будет достроен и доставлен на базу без топлива на борту. Как отметил Лихачев, это связано с неопределенностями, существующими в международном морском праве.

«Морское право «не успело» за нашими разработками, в нем отсутствует понятие «несамоходного плавучего ядерного объекта». Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены», — сказал Лихачев (цитата по РИА новости).

Весной 2017 года экологи выражали обеспокоенность запуском реакторов экспериментальной плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе в Петербурге. Против планов по запуску реактора плавучей АЭС в двух километрах от Исаакиевского собора был организован сбор подписей. По данным Гринпис России, петицию подписали 11 тыс. человек.

Председатель общественного экологического совета южного берега Финского залива, физик-эколог, Олег Бодров подчеркивал, что это эксперимент с ядерно-опасным объектом. «Подобные эксперименты должны проводиться вдали от крупных населенных пунктов. Их не должно быть ни в Петербурге, ни на территории Балтийского региона. Плавучую АЭС строят для Чукотского автономного округа. Проводить испытания в этом случае можно, например, в Баренцевом море», — предлагал эксперт.

Ростехнадзор сообщал, что понимает озабоченность в связи с планируемой загрузкой ядерного топлива в реакторы плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», однако считает, что безопасность работ будет обеспечена соблюдением обязательных требований безопасности со стороны ООО «Балтийский завод — Судостроение». В начале июля 2017 года на плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в Петербурге произошел пожар.