На плавучей АЭС «Академик Ломоносов» в Петербурге произошел пожар

На строящейся плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», расположенной на территории ОАО «Балтийский завод» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, произошел пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, пожар произошел 4 июля в 14:15 мск в помещении размером 4х4 м. Пожар возник из-за короткого замыкания аккумуляторных батарей без последующего горения. В 15:25 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации последствий пожара принимали участие 70 спасателей и 14 единиц техники.

Атомная электростанция «Академик Ломоносов». Март 2017 года (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Однако в разговоре с РБК в региональном управлении МЧС опровергли информацию о пожаре. «На территории балтийского завода строится объект. В помещении резервной дизельной генераторной было плавление 8 аккумуляторов. Отсюда дым», — сказал в разговоре с РБК дежурный ведомства.