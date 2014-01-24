"Теплосеть Петербурга" попадет во власть Смольного

Правительство Петербурга увеличит свою долю в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" до контрольного пакета. Как пояснил журналистам вице-губернатор по вопросам ЖКХ Владимир Лавленцев, это необходимо для того, чтобы Смольный мог выделять компании средства на ремонт сетей из городского бюджета.

Фото: teplosetspb.ru

Правительство Петербурга увеличит свою долю в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" до контрольного пакета. Как пояснил журналистам вице-губернатор по вопросам ЖКХ Владимир Лавленцев, это необходимо для того, чтобы Смольный мог выделять компании средства на ремонт сетей из городского бюджета.

Сейчас город владеет 25% акций компании, остальное принадлежит ОАО "ТГК-1". Согласно договоренности, достигнутой между Смольным и владельцем "ТГК-1" - ОАО "Газпром", в текущем году "Теплосеть СПб" проведет дополнительную эмиссию акций, которые будут выкупаться городом ориентировочно за 3 млрд руб. В результате допэмиссии доля города в капитале компании возрастет до 51%.

В.Лавленцев отметил, что полученные в ходе допэмиссии 3 млрд руб. компания должна будет потратить на ремонт и реконструкцию теплосетей. Таким образом, ремонтная программа на 2014г. возрастет с 1,8 до 4,8 млрд руб.

Доля участия "ТГК-1" в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" будет сокращена до 49%.

Напомним также, что основная деятельность "Теплосети" - поставка и сбыт тепловой энергии от источников ОАО "ТГК-1". Она эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в зонах теплоснабжения Автовской, Василеостровской, Выборгской, Первомайской, Правобережной, Северной, Центральной и Южной ТЭЦ ОАО "ТГК-1".