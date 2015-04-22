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Дрозденко уволил чиновников, ответственных за ремонт дорог Ленобласти
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Дрозденко уволил чиновников, ответственных за ремонт дорог Ленобласти
Санкт-Петербург и область, 22 апр 2015, 10:12
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Дрозденко уволил чиновников, ответственных за ремонт дорог Ленобласти
При этом глава комитета по дорожному хозяйству остался на своем месте
Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уволил несколько чиновников, отвечающих за дорожный ремонт. В результате, как сообщает пресс-служба регионального правительства, свои посты покинули сотрудники администрации, курирующие сферу дорожного ремонта и реализацию региональной программы повышения безопасности дорожного движения.

Это произошло в результате проверки, проведенной по личному указанию губернатора 47-го региона (которая, кстати, прошла после аналогичной проверки УФАС). «Необходимо провести проверку, проанализировать ситуацию и сделать кадровые выводы. В Ленинградской области нет и не должно быть неприкасаемых - ни среди подрядчиков, ни среди чиновников», - сказал губернатор.

По итогам проверки свои посты покинули чиновники, осуществлявшие прием дорожного полотна. «За ненадлежащий прием дорог своих постов лишились трое сотрудников комитета - в том числе заместитель председателя Алексей Волков и начальник отдела», - заявил председатель комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых.

Также было удовлетворено заявление об увольнении по собственному желанию заместителя председателя комитета по ЖКХ и транспорту Антона Бучнева.

Интересно, что всего две недели назад с обвинениями в адрес ленобластных дорожных чиновников выступил руководитель Ленинградского УФАС Александр Плетешков. На совещании с руководителями органов исполнительной власти он поднял вопрос о типичных нарушениях, которые возникают в ходе проведения торгов госзаказчиками, в том числе, на строительство и ремонт дорог. Основное нарушение, как считает А.Плетешков - это искусственное ограничение конкуренции со стороны заказчиков. Как сообщают в УФАС, дело доходит до того, что дорожные работы подрядчик выполняет еще до проведения конкурса. Плетешков обратил внимание и на то, что госзаказы на работы по значимым объектам часто достаются подрядчикам по максимальной цене, либо без существенного снижения цены, либо в силу заключенного контракта с единственным поставщиком.

В ответ на запрос РБК-Петербург, строительный вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин прислал следующий комментарий по этому поводу: «Администрация Ленинградской области крайне заинтересована как в эффективном расходовании бюджетных средств, так и в качественном и своевременном выполнении работ по государственным контрактам. При этом мы хорошо усвоили истину, что «скупой платит дважды». Это понимание пришло с опытом многочисленных случаев, когда конкурсы или аукционы выигрывали демпингующие компании, по факту не имеющие за душой ничего, и бравшиеся за выполнение контракта за копейки. Потом эти фирмы пропадали и нам приходилось в пожарном порядке искать подрядчиков, неся убытки, для завершения объектов. Так что слишком дешевая цена зачастую означает некачественные работы или сомнительных исполнителей. Поэтому к составлению документации по государственным контрактам мы подходим и будем подходить очень скрупулезно. Акценты делали и будем делать на всех этапах, не смещая с одного на другой,  - объективное формирование цены, проведение процедур без нарушений, эффективное расходование средств, качественное выполнение работ». 

Что касается проблемы недобросовестных подрядчиков, которые выигрывают конкурсы с помощью демпинга, то А.Плетешков считает ее преувеличенной: «Прозрачная процедура, понятные участникам правила игры снижают вероятность появления жуликов. Негодяи любят ловить рыбку в мутной воде, а если вода прозрачная, то они в нее и не полезут». Глава УФАС уверен, что нынешнее законодательство вполне позволяет заказчикам создавать конкурентные условия, которые обеспечат качественное исполнение госзаказа, экономию бюджетных средств и при этом нормальный доход подрядчикам.

«Госзаказчикам следует смещать акцент со стадии контроля за точностью заключения многостраничных заявок на стадию контроля за ходом выполняемых работ, в том числе за показателями применяемых материалов. Необходимо в обязательном порядке проводить экспертизы по всем установленным требованиям к показателям, которые содержаться в аукционной или конкурсной документации. В противном случае получается, что требований устанавливаем на 500-600 листах, а экспертизы при приемке работ вообще не проводятся. В условиях ограниченного финансирования более широкий круг участников на торгах и жесткий контроль за ходом исполнения контрактов, безусловно, приведет к более эффективному расходованию государственных средств», - считает руководитель Ленинградского УФАС России.

Всего на дорожные объекты в бюджете Ленобласти в 2015 году запланировано 9,4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд руб. – федеральные субвенции на путепроводы. 3 млрд руб. пойдут на строительство и реконструкцию дорог, 2,3 млрд руб. – на содержание, около 2,4 млрд руб. – на ремонт, 390 тыс. руб. – на капремонт, 1 млрд руб. – субсидии муниципалитетам на их дороги.

Роман Кизыма

Теги: ЛО , спб , дорожный ремонт
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