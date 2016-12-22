Петербург отказался от 13 крупных транспортных проектов

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Петербургские чиновники убрали из Генплана 13 транспортных проектов, которые градозащитники называли «убийцами» городской исторической среды. Некоторые из них годами обсуждались в разных кабинетах, но власти так и не решились начать их реализацию. Теперь Смольный пошел на решительные меры, исключив эти проекты из Генплана.

Однако, парадокс в том, что, как уверены эксперты, большинство этих проектов все равно придется реализовывать, но в радикально переделанном виде.

Исключили 13 «убийц»

В среду, 21 февраля, комиссия Смольного по внесению изменений в Генплан утвердила новый срок окончания действия нынешнего Генплана — 1 марта 2021 года, после которого должен начать действовать новый. Он должен быть составлен в 2019 году, чтобы в течение 2020 года прошла процедура его принятия (одобрение правительством Петербурга, публичные слушания, утверждение ЗакСом в виде закона и т.д.).

Сокращению подверглись 13 наиболее зловредных, по мнению экспертов, инфраструктурных проектов, которые они называет «убийцами» исторической среды Петербурга

Кроме того, комиссия утвердила предложение комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга сократить перечень проектов по строительству и реконструкции объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, тоннелей, эстакад и т.п.), отображаемых в Генплане. Как написал на своей странице в Facebook эксперт комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, директор центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов, сокращены «всякие дальние (фантастические) планы, и осталось только то, что реально собираются строить — теперь уже не до конца 2018, а до конца 2021 года».

При этом, как пояснил он РБК Петербург, сокращению подверглись 13 наиболее зловредных, по мнению экспертов ЗакСа, инфраструктурных проектов, которые они называет «убийцами» исторической среды Петербурга. По словам Карпова, эти проекты затрагивают некоторые объекты Всемирного культурного наследия.

Сокращены «всякие дальние (фантастические) планы, и осталось только то, что реально собираются строить — теперь уже не до конца 2018, а до конца 2021 года»

Проекты придется делать

Такую, редкую в нынешние времена, отзывчивость Смольного на протесты градозащитников Александр Карпов объясняет совпадением интересов. У городского бюджета большие проблемы с доходами — и комитет финансов Смольного лоббирует сокращение расходов.

«Комитет по государственному использованию и охране памятников при всех претензиях к нему все же пытается избежать нарушения объектов культурного наследия», — говорит Карпов. А комитет по развитию транспортной инфраструктуры, вероятно, понимает, что при дефиците средств разумно не упираться, а отложить на будущее реализацию не самых актуальных проектов.

Кроме того, по ряду объектов у градозащитников, экспертов по транспорту и чиновников КГИОП есть некоторое согласие. Они полагают, что эти проекты городу нужны, но их необходимо переделать так, чтобы они не наносили ущерба ценным историческим объектам.

Невозможные проекты

Так, по проекту магистрали № 15 в Стрельне позиции Смольного и градозащитников совпадают — в нынешнего виде ее нельзя строить, поскольку она затрагивает культурные объекты «Дача Макарова «Елизино» и «Усадьба Миниха», а запланированная развязка магистрали с Петергофским шоссе «оказывает недопустимое воздействие» на Петергофскую дорогу. Эта дорога, напомним, очень нужна для транспортного обеспечения новых жилых комплексов.

Такую, редкую в нынешние времена, отзывчивость Смольного на протесты градозащитников можно объяснить совпадением интересов. У городского бюджета большие проблемы с доходами

Также в любом случае, считает Карпов, с Васильевского острова на Песочную набережную придется строить полноценную магистраль, возникающую с появлением моста через остров Серный. Сейчас дорога по шестиполосному мосту сначала сужается до четырех полос Ремесленной улицы, а потом и вовсе до двух полос Новоладожской и Пионерской улиц. Нынешний проект реконструкции этих улиц не устраивает как градозащитников, так и КГИОП, поскольку угрожает повреждением Комплексу построек Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи и полным уничтожением нескольких исторических зданий.

По аналогичным соображениям необходимо пересмотреть и другие проекты, призванные решить транспортные проблемы территорий. Правда, Александр Карпов признает, что эксперты комиссии по горхозу ЗакСа пока не могут предложить альтернативные варианты прокладки трасс в этих проектах: «Ситуация там очень сложная. Альтернативу может, наверно, предложить какой-нибудь талантливый градостроитель».

​Есть альтернативы

Но для некоторых проектов градозащитники видят возможные альтернативы. Так, вместо «Блан-Менильской развязки» через железнодорожные пути Ораниенбаумского направления в Петродворце, затрагивающей Английский парк, транспортную связь Петергофского проспекта с активно застраиваемыми территориями между железной дорогой и КАД можно, по их мнению, обеспечить путем строительства путепровода через железную дорогу в створе одной из улиц западнее или восточнее Английского парка.

«Ситуация очень сложная. Альтернативу может, наверно, предложить какой-нибудь талантливый градостроитель»

Вместо запланированной пробивки Новоизмайловского проспекта с выходом на набережную Обводного канала (проект предусматривает снос нескольких исторических зданий и повреждение объектов культурного наследия), действительно необходимый дублер Московского проспекта разумнее, как считает Карпов, организовать по Парфеновской улице, для чего ее надо продолжить до Варшавской улицы по незастроенным пока территориям.

«Ненужные» проекты

Среди исключенных пока 13 «проектов-убийц» есть 5 таких, которые, как утверждает Карпов, надо забыть, потому что они не нужны. Так, эксперты ЗакСа считают пустой тратой денег строительство новой магистрали от набережной Обводного канала до Старо-Петергофского проспекта через территорию бывшего завода «Красный треугольник». «Эксперты считают, что там достаточно трамвая на выделенном полотне, — говорит Александр Карпов. — Да и то лишь в случае, если вместо многочисленных промышленных корпусов там будет строиться жилье, деловые или общественные объекты».

Также «абсолютно ненужной» эксперты ЗакСа считают дорогу на левобережной набережной Невы от Володарского моста до Обводного канала, поскольку она не сможет исполнять роль дублера проспекта Обуховской обороны, так как у Обводного канала она выходит на него же. «Надо искать другие решения существующей там транспортной проблемы», — считает Александр Карпов.

Градозащитники признают, что исключение проектов из нынешнего Генплана вовсе не означает их полное забвение

Магистраль № 7 как полноценная сквозная дорога, по мнению экспертов, тоже не нужна — полезны лишь отдельные ее участки, которые и надо строить. Пока решено также отказаться от соединения Аптекарской и Песочной набережных через акваторию Малой Невки со строительством развязки в районе Каменноостровского моста. Этот проект посягает на Каменноостровский мост и создает угрозу Лопухинскому саду.

Градозащитники признают, что исключение проектов из нынешнего Генплана вовсе не означает их полное забвение. Они вполне могут быть реализованы после 2021 года, хотя бы потому, что более половины из них действительно нужны городу, считает Карпов. Правда, не в нынешнем виде — проекты необходимо переделать так, чтобы они не наносили ущерба ценным историческим объектам.