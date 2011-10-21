Д.Медведев снизил проходной барьер в Госдуму

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о снижении проходного барьера в Госдуму с 7% до 5%.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о снижении проходного барьера в Госдуму с 7% до 5%.



Соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента 7 октября и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011г. В документе, который опубликован 21 октября 2011г. в "Российской газете", отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2013г.



Таким образом, малые политические партии смогут воспользоваться возможностью преодоления пониженного порога не ранее 2016г. Грядущих декабрьских думских выборов нововведение не затронет.



Согласно существующему законодательству партия, преодолевшая на федеральных парламентских выборах 5-процентный барьер, вправе рассчитывать на один мандат, набравшая от 6% до 7% голосов – максимум на два депутатских мандата.



Инициатором нового закона выступил сам президент Д.Медведев, который в июне 2011г. заявил, что необходимо снижение избирательного порога. По словам президента, данный шаг необходим для того, "чтобы была лучшая политическая конкуренция и чтобы те, кто не может набрать 7%, все-таки могли набрать, например, 5% и войти в Государственную думу".



"Это вопрос политической целесообразности в конечном счете", - подчеркнул Д.Медведев. При этом российский лидер заявил, что в будущем не исключено снижение выборного порога и до 3%.