Решение о приватизации аэропорта Пулково будет принято в 2007г.

Решение о приватизации аэропорта Пулково будет принято во II квартале 2007г., сообщил журналистам директор департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования МЭРТ РФ Игорь Гречухин.
По его словам, в аукционе по приватизации Пулково может принять участие администрация Санкт-Петербурга. Она проявляет интерес к приобретению пакета акций до 51%. Сам аукцион, по словам И.Гречухина, состоится в конце 2007г. - начале 2008г. и будет проходить в два этапа: сначала будет продано 51% акций, потом - оставшиеся 49%.
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проведет аукцион по продаже в рамках утвержденного в августе с.г. плана приватизации госимущества на 2007г. План включает приватизацию около 1 тыс. 600 предприятий. Прогнозируемый доход федерального бюджета от приватизации - 41 млрд руб.
Сейчас парк авиакомпании включает следующие борта: Боинг 737-500, ТУ-134, ТУ-154, ТУ-154М, ИЛ-86, Ил-96-300, ТУ-214, ИЛ-62М, ЯК-40. Самолеты совершают полеты в 31 город России и более 60 городов мира.