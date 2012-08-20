Режиссер "Шпионских игр" Т.Скотт покончил с собой, прыгнув с моста

Знаменитый голливудский режиссер Тони Скотт покончил с собой.

Знаменитый голливудский режиссер Тони Скотт покончил с собой. Об этом сообщает Reuters.



68-летний кинорежиссер погиб в минувшее воскресенье, 19 августа 2012г., спрыгнув с моста недалеко от Лос-Анджелеса. В салоне своего автомобиля, припаркованного рядом с мостом, он оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.



Режиссер спрыгнул с моста около 12:30 по местному времени. Свидетелями суицида стали случайные прохожие, которые сообщили об инциденте в полицию. Тело было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов спустя два 2,5 часа.



Т.Скотт-младший - брат режиссера и продюсера Ридли Скотта - родился в небольшом городке Норт-Шилдс в Англии. Он начал свою кинокарьеру как актер, снявшись в 16 лет в дебютной короткометражке своего двадцатитрехлетнего брата Ридли.



Позднее он сосредоточился на рекламе, сняв в течение двух десятилетий около 1 тыс. рекламных роликов для британского телевидения. В конце 1970-х гг. Т.Скотт переехал в Голливуд, где начал сотрудничать с компанией Metro-Goldwyn-Mayer.



Среди его режиссерских работ такие фильмы, как "Лучший стрелок", "Месть", "Последний бойскаут", "Багровый прилив", "Шпионские игры", "Гнев", "Дежа вю" и другие. Т.Скотт также известен как кинопродюсер. Награжден премией "Эмми" за лучший телевизионный фильм ("Черчилль") и премией "Британия" за всемирно значимый вклад в кинематограф.