Возвращение паяльника: к чему приведет забота о получателях микрозаймов

Павел Сологуб, генеральный директор микрофинансовой организации «До зарплаты»:

«Центробанк готовит пакет изменений в законодательстве, регулирующем деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Государство планирует ограничить максимальную процентную ставку, частоту выдачи кредитов в одни руки, а также ввести уголовную ответственность для нелегальных игроков рынка. С одной стороны, эти меры призваны спасти малограмотных в финансовом отношении граждан от долговой удавки. С другой стороны, результат действий ЦБ может быть далеким от желаемого. На практике изменение законодательства вызовет массовый рост просрочек, порчу кредитных историй, а возможно, — и частичный возврат полукриминальных методов воздействия на заемщиков.

Финансовая нянька

Новое регулирование в первую очередь отразится на заемщиках, для которых основная цель займа — это «перекредитовка». В основном это люди со средней заработной платой 25-30 тыс. руб. в месяц, активно пользующиеся всеми доступными финансовыми инструментами, — кредитками, займами онлайн и т. д. — то есть довольно плотно «севшие на кредитную иглу» граждане.

Финансовая грамотность таких заемщиков оставляет желать лучшего. Выявить, с какой именно покупки они начали растить этот кредитный ком, практически невозможно — в горячке перекредитования люди забывают, на что им изначально понадобились деньги.

В целом, инициатива ЦБ направлена на то, чтобы оградить людей со стремящейся к нулю финансовой грамотностью от «глупых долгов». Нянька в лице регулятора российским клиентам МФО необходима — им придется учиться чуть лучше управлять своими денежными потоками, думать, прежде чем совершать покупки.Таким образом, для данной категории заемщиков потеря возможности рефинансировать долг — это благо.

В целом, инициатива ЦБ направлена на то, чтобы оградить людей со стремящейся к нулю финансовой грамотностью от «глупых долгов». Нянька в лице регулятора российским клиентам МФО необходима.

«Серые» этюды

Однако известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Рынок МФО необходимо делать более цивилизованным, но все зависит от того, как и каким образом это будет реализовано.

Во-первых, из-за невозможности получить кредит в МФО часть клиентов может пойти в ломбарды. Согласитесь, что финансирование под залог личных вещей — перспектива не самая приятная.

Во-вторых, если клиент не сможет получить заем в легальной организации, что помешает ему обратиться в нелегальную? Экономика отреагирует на неудовлетворенный спрос на кредиты появлением подпольных ростовщиков. Фактически, обыкновенные легальные ныне МФО сдадут лицензию, и будут работать «в серую». Пока в Петербурге таких компаний практически нет, но это не значит, что их не будет. Сумеет ли регулятор пресечь рост «серого» рынка — большой вопрос. Ведь в основном «серые» МФО — это небольшие организации, отследить появление которых с высоты ЦБ будет довольно сложно.

Важно, что клиенты таких МФО потеряют право на защиту государства. На диком рынке и правила соответствующие — некорректные процентные ставки, некорректные методы взыскания. Времена паяльников, к счастью, позади, но частично эта практика может вернуться.

Экономика отреагирует на неудовлетворенный спрос на кредиты появлением подпольных ростовщиков. Фактически, обыкновенные легальные ныне МФО сдадут лицензию, и будут работать «в серую».

Потеря стимулов

Платежеспособным заемщикам ограничения, предлагаемые ЦБ, также могут не пойти на пользу. Например, если сумму переплаты по микрозаймам ограничат 3 тыс. руб., то заемщику станет все равно, как и когда отдавать этот долг, поскольку проценты не будут расти вместе с увеличением времени просрочки. Иными словами, должник не будет мотивирован гасить заем вовремя. Из-за этого так называемые технические просрочки, которые сегодня допускает большинство заемщиков и которые, по нынешним правилам, не влияют на кредитную историю, будут трактоваться более строго. Все такие случаи будут фиксироваться в бюро кредитных историй, что в дальнейшем будет затруднять доступ к кредитованию.

Чтобы регулирование сферы кредитования было эффективным, необходимо, чтобы предложенные ЦБ ограничения дополнялись работоспособным механизмом взыскания долгов через суд. Пока предлагаемая регулятором система демотивирует и кредиторов, и заемщиков. Первым она искусственно сузит круг клиентов, поскольку МФО будут опасаться выдавать деньги определенным категориям заемщиков; а вторые потеряют стимул вовремя гасить долги. Решить проблему по большому счету сможет только эффективно работающая судебная система».

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