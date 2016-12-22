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Власти отказались финансировать новые дороги Петербурга
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Власти отказались финансировать новые дороги Петербурга
Санкт-Петербург и область, 20 фев, 10:39
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Власти отказались финансировать новые дороги Петербурга
Фото: Сергей Куликов/Интерпресс

Федеральные власти впервые за последние пять лет не выделят Петербургу средства на строительство объектов инфраструктуры. Однако город не отчаивается и в надежде получить деньги из Москвы намерен подавать заявки на следующий год.

Миллиарды, которых нет

Ранее, напомним, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга просил у Министерства транспорта РФ 14,7 млрд руб. на 2018 год. Деньги должны были пойти на вторую очередь строительства набережной Макарова (3,195 млрд руб.), реконструкцию Песочной набережной со строительством моста через остров Серный (3,2 млрд руб.), второй этап строительства обхода Красного Села (299,3 млн руб.), вторую и четвертую очередь продолжения Софийской улицы (2,22 млрд руб. и 361,3 млн руб. соответственно), возведение Финляндской улицы от Советского переулка до Софийской улицы (более 2 млрд руб.), реконструкцию Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе (1,49 млрд руб.), реконструкцию Обводного канала (1,1 млрд руб.) и второй этап реконструкции автодороги М-11 «Нарва» (703 млн руб.).

Но петербургские чиновники получили отказ по всем пунктам — Минтранс обосновал свое решение тем, что Петербург «и так является регионом, обеспеченным финансированием», — пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Перевод на «хозрасчет»

Но, несмотря на отказ Минтранса РФ, Смольный будет снова просить федеральные деньги на следующий год. «Предложения о включении в федеральную адресную программу в 2019-2021 годы уже подготовлены. Объем запрашиваемых на 2019 год средств — 6,64 млрд руб.», — сообщил представитель комитета. В новой заявке снова фигурирует второй этап строительства обхода Красного Села, реконструкция Петрозаводского шоссе, реконструкция дороги М11 «Нарва» и Обводного канала, а также строительство магистрали возле изолятора «Кресты-2» в Колпино и подключение «Лахта-центра» к Приморскому шоссе.

Партнер практики «Инжиниринг» АО «НЭО Центр» Алексей Ефанов связывает сокращение субсидирования Петербурга с завершением проектов, приуроченных к Чемпионату мира по футболу. «ЧМ сам по себе является мощным стимулом для притока инвестиций в Петербург, поэтому после него логично программу федерального субсидирования свернуть и дать городу зарабатывать самостоятельно, переместив помощь туда, где она нужнее. Мундиаль генерирует несколько миллиардов доходов от выросшего туристического потока и продолжает их генерировать после, если грамотно распоряжаться созданной инфраструктурой», — отметил Ефанов.

Он также напомнил, что тенденция к сокращению субсидирования коснулась не только Петербурга, но и других крупных регионов: Тюменской области, Алтайского края, Ленинградской области, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Справка

В 2013 году из федерального бюджета было привлечено 5,2 млрд руб., в 2014 — 2,6 млрд, в 2015 — 7 млрд, в 2016 — 7,9 млрд, а в 2017 — 4,3 млрд. Таким образом, общая сумма средств составляет 27 млрд руб.

Автор: Роман Кизыма.
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