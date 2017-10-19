Петербург за пять минут: сюрприз для банкиров и дорожный унисекс

РБК Петербург с подборкой самых актуальных и читаемых новостей четверга, 19 октября:

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В Петербурге умерла известная писательница

В Петербурге скончалась писательница-мемуарист, актриса и театровед Тамара Петкевич. Известна благодаря своими мемуарами, посвященными жизни в сталинских лагерях. Книга Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» выдержала несколько переизданий, легла в основу одноименного документального фильма и театральной поставновки.

Дорожные знаки в Финляндии переведут на унисекс

В Финляндии планируется провести реформу правил дорожного движения, в рамках которой будут обновлены все дорожные знаки в Финляндии. В дальнейшем изображения людей на знаках будут лишены половых признаков. Если сегодня на пиктограммах зачастую изображены мужчины, то на обновленных знаках будут обезличенные бесполые фигурки.

Банковскому рынку Петербурга угрожают серьезные потрясения

Большая часть петербургских банков может в следующем году лишиться возможности выдавать банковские гарантии. Доступ к этому виду бизнеса ограничивают новые требования к капиталу банков, которые установлены в проекте постановления правительства, вступающего в силу 1 января 2018 года. Изменения, по мнению экспертов, могут оказаться критичными для бизнеса небольших региональных банков. Из-за оттока клиентов организациям придется либо объединяться, либо сокращать масштабы бизнеса.

«Максидом» запускает новый формат магазинов

Петербургский DIY-ретейлер «Максидом» начинает открывать магазины формата супермаркет. Первая такая точка появится в ТРК «Гранд Каньон», ее площадь составит всего 4 тыс. кв. м. Магазин в «Гранд Каньоне» станет для компании пилотным проектом — по результатам его работы руководство сети примет решение о возможности тиражирования нового формата.