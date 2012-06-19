Дальневосточная прокуратура начала проверку в связи со сходом товарняка с рельсов

В Еврейской автономной области Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку безопасности движения в связи со сходом с рельсов 11 вагонов грузового поезда.

В Еврейской автономной области Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку безопасности движения в связи со сходом с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ генеральной прокуратуры РФ.



Напомним, сегодня около 6:00 мск между станциями Ин и Аур произошел сход вагонов грузового поезда N3408. Всего сошло 11 вагонов (семь рефрижераторов и четыре вагона с металлоломом), повреждено около 150 м железнодорожного полотна. Движение по Транссибирской магистрали временно приостановлено. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадал человек, который был госпитализирован.



Из-за инцидента ожидается задержка четырех пассажирских поездов дальнего следования, маршрут одного поезда сокращен, движение двух поездов отменено.



По данным регионального управления МЧС России, работы по ликвидации последствий аварии планируется завершить вечером 19 июня.