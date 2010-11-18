Allegro удачно завершил первый тестовый рейс из Финляндии

Сегодня, 18 ноября, высокоскоростной поезд Allegro совершит тестовый рейс по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Накануне удачно завершилась тестовая поездка из Финляндии в Северную столицу. Как сообщила пресс-служба Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, подобная процедура необходима для отработки процедур пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля.

Сегодня, 18 ноября, высокоскоростной поезд Allegro совершит тестовый рейс по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Накануне удачно завершилась тестовая поездка из Финляндии в Северную столицу. Как сообщила пресс-служба Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, подобная процедура необходима для отработки процедур пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля.

Контроль в Allegro будет производиться непосредственно в составе, без остановки поезда, что позволит сделать процедуры максимально быстрыми и удобными для пассажиров при соблюдении необходимых требований безопасности.

Напомним, высокоскоростные поезда Allegro начнут курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря 2010 года. Они заменят поезда "Сибелиус" и "Репин", связывающие два города в настоящее время.

В результате запуска скоростных поездов Allegro время в пути между Хельсинки и Петербургом будет сокращено с порядка шести часов до 3,5 часов. Сокращение времени в пути произойдет в том числе за счет ускорения проведения пограничных формальностей, а также за счет технически более современного состава и повышения скорости движения поездов.

Максимальная скорость движения поездов Allegro по территории России составит 200 км/ч, по территории Финляндии - 220 км/ч. В поездах Allegro 344 места, в том числе 296 мест второго класса и 48 мест первого класса.