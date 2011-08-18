В Саратове речной буксир задавил человека, врезавшись в рыбацкий катер

В Саратове в результате столкновения речного буксира с катером вечером 17 августа 2011г. погиб один человек, еще один пострадал.

В Саратове в результате столкновения речного буксира с катером вечером 17 августа 2011г. погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ообщили в ГУ МЧС региона.



Столкновение произошло в акватории Волги в 200 м от берега. Двое рыбаков ловили рыбу, когда буксир неожиданно начал опасное сближение с катером. Пытаясь уйти от столкновения, рыбаки прыгнули за борт.



Одного из рыбаков подобрало очистительно судно через несколько минут после ЧП, второй человек погиб. По неподтвержденным данным, несмотря на требования речников остановиться, виновник инцидента – буксир – ушел с места столкновения. Проводится доследственная проверка.



Отметим, что это не первая трагедия на воде за последний месяц. Так, вечером 13 августа 2011г. на Москве-реке в районе Красногорска произошло столкновение двух катеров. В результате ЧП погиб один человек, еще одна пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.



В ночь на 31 июля 2011г. в районе Лужнецкой набережной на Москве-реке после столкновения с баржей "Ока-5" затонул частный прогулочный катер. На его борту находились 16 человек, 9 из них погибли.



Прокуратура столицы считает необходимым запретить прогулки на катерах на Москве-реке в черте города.