Старшеклассник пострадал в школьном спортзале

В одной из школ Санкт-Петербурга произошел несчастный случай, едва не приведший к трагедии. Во время занятия физкультуры в школе N617 в Приморском районе на ученика 11-го класса упали ворота.

В одной из школ Санкт-Петербурга произошел несчастный случай, едва не приведший к трагедии. Во время занятия физкультуры в школе N617 в Приморском районе на ученика 11-го класса упали ворота.

Как сообщили РБК в милиции, инцидент произошел 16 ноября 2009 года около 15:30 мск. Сразу после этого парень был госпитализирован.

Школьник получил ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и другие повреждения и был доставлен в детскую больницу N5.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку случившегося в школе.