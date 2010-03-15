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М.Саакашвили счел репортаж "Имеди" "неприятным, но полезным"
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М.Саакашвили счел репортаж "Имеди" "неприятным, но полезным"
Санкт-Петербург и область, 15 мар 2010, 11:21
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М.Саакашвили счел репортаж "Имеди" "неприятным, но полезным"
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал скандальный репортаж, показанный в эфире телеканала "Имеди" 13 марта, событием "хоть и неприятным, но полезным". По его мнению такие сюжеты позволят избежать развития подобного сценария в реальной жизни. Однако в данное время решается вопрос о лишении "Имеди" лицензии.

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал скандальный репортаж, показанный в эфире телеканала "Имеди" 13 марта, событием "хоть и неприятным, но полезным". По его мнению такие сюжеты позволят избежать развития подобного сценария в реальной жизни. Однако в данное время решается вопрос о лишении "Имеди" лицензии.

Национальная комиссия по коммуникациям считает, что журналисты телеканала нарушили кодекс поведения, выпустив в эфир спецвыпуск новостей, а по сути это была провокация.

Сегодня пройдет чрезвычайное заседание комиссии, на котором будут рассмотрены возможные санкции в отношении "Имеди". Всех жителей страны, пострадавших от действий телеканала, комиссия призывает подать письменные жалобы.

В то же время президент страны Михаил Саакашвили считает сюжет полезным. "Несмотря на такую нервную реакцию, возможно, репортаж станет препятствием для них в осуществлении своих планов", - заявил М.Саакашвили, пожурив "Имеди" за отсутствие надписи, которая указала бы на то, что все это инсценировка .

Напомним, грузинская телекомпания "Имеди" вечером 13 марта сообщила о "начале российского вторжения в Грузию и убийстве М.Саакашвили". Эта передача вызвала в Грузии панику. Многие люди обратились в скорую с жалобами на боли в сердце. Медики зафиксировали несколько сердечных приступов. Жители Грузии незамедлительно отправились в магазины, закупить воду и съестные припасы впрок.

В частности, в репортаже сообщалось, что "в Цхинвале был совершен теракт против главы Южной Осетии Эдуарда Кокойты, после чего российские войска вторглись в Грузию". Далее говорилось, что "правительство и президент М.Саакашвили были эвакуированы". Через несколько минут телекомпания сообщила о гибели М.Саакашвили и создании народного правительства во главе с Н.Бурджанадзе.

Программа продолжалась полчаса, и после сообщений "об ужасных бомбардировках российскими войсками аэропортов и морских портов Грузии" телекомпания, наконец, сообщила, что это был "специальный репортаж о возможном развитии событий".

Российские политики высказали свое мнение незамедлительно. Каждый из них считает показанный в эфире сюжет провокацией. Кроме того, скандальный выпуск новостей уже осудили США и Франция. Накануне, 14 марта, посол США в Грузии Джон Бас заявил, что "такие репортажи не способствуют укреплению безопасности Грузии". "Этот репортаж не соответствовал журналистским стандартам", - считает Д.Бас.

МИД Франции также назвал данный сюжет "весьма странной и абсолютно неуместной инициативой". Представители французского министерства заявили, что в Париже ожидают, что ответственность всех причастных к этому лиц будет установлена.

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