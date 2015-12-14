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Волшебная палочка для Петербурга: как спасти дороги от дураков?
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Волшебная палочка для Петербурга: как спасти дороги от дураков?
Санкт-Петербург и область, 14 дек 2015, 16:20
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Волшебная палочка для Петербурга: как спасти дороги от дураков?
Развитию «умных» дорог в Петербурге мешают два фактора: человеческий и финансовый

В Петербурге каждый пятый светофор — так называемый «умный», способный интеллектуально переключать зеленый сигнал в зависимости от транспортных потоков. Однако пока подобная инновация почти никак не решает проблемы дорожных заторов в городе. Как рассказали специалисты, опрошенные РБК Петербург, развитию «умных» дорог в Петербурге мешают два фактора: человеческий и финансовый. Причем, если второй не дает развиваться новым проектам, то первый зачастую сводит на нет уже сделанную работу и усилия как города, так и бизнеса.

Все, что хотелось

Одно из достижений Петербурга, по словам Сергея Зайченкова, заместителя директора по развитию СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», так называемые «умные светофоры», которые интеллектуально переключают зеленый сигнал в зависимости от транспортных потоков (подробнее о проблемах ИКТ — в спецпроекте РБК+). Однако, если сравнивать ситуацию с такими светофорами в обеих столицах России, то доля таких светофорных объектов в Петербурге составляет примерно 18%, а в Москве — 75%. И самый значимый сдерживающий фактор здесь — это недостаточное финансирование (о факторах, сдерживающих инновационные проекты в городе — в спецпроекте РБК+).

Как рассказал Сергей Зайченков, проектов по автоматизированным системам управления дорожным движением на сегодняшний день «наработано» на 2 млрд рублей, а финансирование следующего года — лишь 20 млн рублей. При этом порядка 70% из них — это общестроительные работы, никак не связанные с ИТ-технологиями. Так что в следующем году, вероятно, существенного продвижения в этой области ждать не стоит.

«То, что горожане, согласно соцопросам, очень обеспокоены дорожной ситуацией, свидетельствует о серьезности проблемы, — уверен Юрий Захаров, первый заместитель директора СПБ ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». — И решение ее находится в зоне ответственности региональной власти. Поэтому затраты на это выделяются — хоть и не в первую очередь, но и не по остаточному принципу. Тем более сейчас, когда бюджет уменьшается. Комитет старается помочь, чтобы все запланированные проекты состоялись, но в текущих условиях нет возможности финансировать все то, что хотелось бы сделать».

Вероятно, не спасет наши дороги и грядущий Чемпионат мира по футболу. По словам С.Зайченкова, чтобы обеспечить стройную работу светофорной сигнализации с возможностью информирования водителей, по расчетам Дирекции направлена в комитет финансов Санкт-Петербурга заявка на 229 млн рублей. Но пока в бюджете следующего 2016 года этих затрат нет, хотя возможно, что в рамках дополнительного финансирования с весенними поправками бюджета заявка будет рассмотрена повторно и, возможно, удовлетворена.

Дороги без дураков

Между тем развитию «умных» дорог в Петербурге мешают еще два фактора: человеческий и организационный. Причем, если второй просто препятствует реализации тех или иных проектов, то первый зачастую сводит на нет уже сделанную работу и усилия как города, так и бизнеса.

Так, на Васильевском острове благодаря «умным светофорам» удалось сократить время движения из точки А в точку Б вне часов пик примерно на 15%, а в часы пик — на 25%. Казалось бы, можно тиражировать успешный опыт и в другие районы города, но этого пока не удается сделать.

К примеру, на Литейном проспекте такие светофоры были установлены, создана правильная «зеленая волна». Но так как эта трасса исторически является частью маршрута движения первых лиц города, сотрудники ГИБДД проявляют к ней повышенное внимание и предпочитают собственноручно переключать светофоры. В результате со стороны Финляндского вокзала на Литейный не попасть, потому что сотрудник ДПС стоит на пульте и «разруливает» движение в соответствии с собственным пониманием. Убедить представителей данной силовой структуры не мешать — сложно, говорят чиновники.

И такая ситуация наблюдается не только на Литейном: многие сотрудники ГИБДД не понимают, как работает инновационная система, и пытаются подменить ее своими действиями. Правда, сейчас система позволяет удаленно отключать возможность ручного управления у особенно рьяных постовых, что должно несколько облегчить ситуацию.

Схожая ситуация и с интеллектуальными платными парковками в центре города. После того, как пилотная зона была запущена, наблюдался вандализм со стороны водителей: где-то паркоматы разбивали кирпичом, где-то пришедшие на парковку утром сотрудники обнаружили торчащий из паркомата лом. Так что здесь сам потребитель оказался полностью не готов к новому, хотя первоочередная задача интеллектуальных парковок — повышение эффективности дорожного движения.

Парковку видишь? А ее нет

Проект по созданию пилотной зоны интеллектуальных парковок в Петербурге пока в принципе буксует.

«Нам пора спуститься с облаков на землю, — говорит Александр Довгалюк, генеральный директор компании «Горизонт-Телеком Северо-Запад». — Проект на создание пилотной зоны платной парковки был подписан еще год назад, но до сих пор не работает нормально. С МВД до сих пор не заключены договоры о взаимоотношениях, данные о владельцах транспорта от полиции не поступают, поэтому нарушителей правил платной парковки штрафовать не могут и проект не приносит городу ни пользы, ни денег. Сохраняется проблема, связанная с отсутствием слаженной работы между подрядчиками и ведомствами. Дорожную разметку полностью не нанесли, электричество вовремя подвести не смогли, опоры, на которые должно было устанавливаться оборудование, начали приобретать лишь в марте, а установили к осени, хотя должны были еще в декабре и так далее».

У Юрия Захарова иной взгляд на ситуацию. Он уверен, что проблема была изначально в том, что губернатору Петербурга в ходе представления проекта не рассказали о его нюансах, а лишь показали красивую картинку. О том же, что необходимо учитывать взаимоотношения с собственниками, на чьей территории размещаются «столбы», обеспечивать присоединение к электросетям, строить телекоммуникационную инфраструктуру, упомянуть забыли. А ведь именно эти работы и составляют весомую часть проекта, но быстро выполнить их сложно.

Правда, мало кто из экспертов сомневается, что интеллектуальные парковки все-таки надо доводить до ума. Во-первых, деньги в пилотную зону уже инвестированы, значит проект нужно реализовывать. Во-вторых, если парковки заработают, то движение транспорта в городе нормализуется, и дорожная ситуация станет более благоприятной для жизни и работы.

Подробнее — читайте в спецпроекте РБК+

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