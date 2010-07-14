Мнения о введенном в России "сухом законе" разошлись

Мнения специалистов о введенном в России "сухом законе", который полностью запрещает употребление алкоголя за рулем, разошлись. Чиновники обеими руками "за", но высказываются и предложения, что новые правила лишь усугубят и без того непростую ситуацию с коррупцией в стране.

Мнения специалистов о введенном в России "сухом законе", который полностью запрещает употребление алкоголя за рулем, разошлись. Чиновники обеими руками "за", но высказываются и предложения, что новые правила лишь усугубят и без того непростую ситуацию с коррупцией в стране.

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн поддерживает полный запрет употребления алкоголя за рулем. "За рулем пить нельзя, из этого мы исходим, - сказал он журналистам. - Не нужно было вообще "заводиться" с этими нормами алкоголя в крови".

Он пояснил, что у некоторых людей может быть самая разная реакция на алкоголь при употреблении его в разное время суток. "Даже минимальная доза может вызывать непрогнозируемую реакцию на алкоголь", - заметил чиновник.

Он также напомнил, что законопроект вернул ту норму, согласно которой именно врач ставит диагноз - пьян человек или нет. При этом, если алкоголь в крови есть, то нужно разбираться, что это за алкоголь. Так, по словам представителя Минздравсоцразвития, у больных сахарным диабетом может быть повышен алкоголь в крови. "Для этого существует экспертиза, которая выявляет причину", - пояснил Е.Брюн.

Главный нарколог страны также напомнил, что нельзя пить алкоголь при употреблении лекарств. Кроме того, есть такие препараты, при приеме которых также нельзя управлять автомобилем.

Вместе с тем Е.Брюн не стал отметать проблему коррупции. "Отловили человека с алкоголем в крови, суд отобрал права, и на этом все закончилось, - сказал он. - Потом он купил новые и поехал дальше".

Поддерживает нововведение и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Глава Роспотребнадзора назвал принятие закона "категорически правильным решением".

С ним согласен директор Центра сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева кардиохирург Лео Бокерия. По мнению главы клиники, данная инициатива очень своевременна. "Вообще вредные привычки становятся страшным поводырем в уничтожении нации", - сказал он.

А вот известный адвокат Игорь Трунов убежден, что отмена разрешенного уровня алкоголя в крови водителей приведет к росту числа взяток.

По словам И.Трунова, у большого числа людей естественный уровень алкоголя в крови составляет 0,4 промилле. "Теперь таких людей бери - и вымогай у них взятку", - считает правозащитник. Он также подчеркнул, что на уровень алкоголя в крови могут повлиять и другие факторы, не связанные с употреблением спиртных напитков, например использование лекарств, употребление кефира и др.

Также адвокат полагает, что "бокал вина за обедом не влияет на качество вождения автомобиля". По его словам, принятый закон идет вразрез с нормами Международной конвенции о дорожном движении, которая рекомендует устанавливать разрешенный уровень алкоголя в крови в размере 0,8 промилле.

В беседе с РБК поддержавший принятие закона председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Виктор Илюхин (КПРФ) все же отметил: опасения, что закон несет в себе серьезную коррупционную составляющую, возникали и во время его обсуждения на заседаниях комитета по госстроительству. "Такие опасения могут возникать, и они возникали. Но куда деваться, если уж есть коррупционная составляющая, она везде найдет свою нишу", - сказал депутат.

"Но самое главное, почему мы поддержали этот законопроект, - мы сотни, тысячи человеческих жизней спасем на дорогах от управления машиной в нетрезвом виде, что, как правило, приводит к серьезным последствиям", - подчеркнул член фракции КПРФ.

По словам В.Илюхина, новая норма приведет к спорам, конфликтам, и это неизбежно. "Но есть суд, можно оспорить, хотя я согласен, что это не очень хорошо работает, - признал парламентарий. - Но поощрять пьянство за рулем? Я не могу с этим согласиться".

Напомним, 14 июля 2010 года Совет Федерации одобрил закон о полном запрете употребления алкоголя за рулем. Соответствующие изменения вносятся в ст.19 закона "О безопасности дорожного движения". Также признаются утратившими силу отдельные положения законодательных актов РФ.

Закон направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливается запрет на эксплуатацию транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Из Кодекса РФ об административных правонарушениях исключается норма, допускающая возможность управления транспортным средством водителем при наличии в его организме абсолютного этилового спирта в концентрации не более 0,3 грамма на один литр крови или до 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.