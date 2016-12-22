Полтавченко назвал ответственных за сосульки

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Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко дал три дня на то, чтобы убрать сосульки с крыш петербургских домов. В письме, которое градоначальник направил главам районных администраций, говорится, что именно они должны следить за тем, как и кто чистит крыши и улицы в районах Петербурга.

В письме сказано, что губернатор «крайне недоволен» тем, как убран город. По требованию Полтаченко, на сайте каждого из 18 районов каждые сутки должна публиковаться информация по итогам объезда, «с указанием конкретных адресов» и отчетом об устранении нарушений, найденных накануне, передает «Фонтанка».

«До 16.02.2018 принять кардинальные меры по изменению ситуации с очисткой крыш от снега и наледи в Санкт-Петербурге», — сказано в поручении Полтавченко. В ближайшую пятницу, 17 февраля, в Смольном пройдет видеоконференция, на которой каждый из глав должен будет отчитаться о ситуации.

Накануне, 13 февраля, свое возмущение качеством уборки высказывал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Как говорится на сайте Смольного, после прогулки по Центральному району чиновник остался недоволен уборкой крыш на более чем 80 адресах. В Петроградском районе из всех объектов на маршруте вице-губернатора более 50 адресов не были убраны. Много неубранных крыш на Большом проспекте, в том числе зафиксирована наледь прямо над тротуаром и у входа в магазины.

Ранее, напомним, несколько петербуржцев пострадали из-за падения наледи с крыш. В частности, 8 февраля около дома 27 по улице Репина сосулька упала на пожилую женщину, в результате она скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.