Здание крупного петербургского вуза поразил грибок

В Интендантских складах на улице Глинки, где временно располагается Петербургская консерватория, вскрывают полы и снимают штукатурку. Причиной этого стало появление грибка и плесени, пишет «Фонтанка» со ссылкой на студентов и сотрудников вуза. Информацию о вскрытии полов изданию подтвердил ректор консерватории Алексей Васильев.

Проблемы появились спустя год после ремонта Интендантских складов, подрядчиком которого, как уже писал РБК Петербург, выступала компания «Ремстройфасад». Контракт на 900 млн был заключен в 2015 году и расторгнут в апреле 2017 года, поскольку компания, по мнению заказчика, нарушила сроки исполнения и работ и их технологию.

После расторжения контракта на доделку здания были выделены еще 260 млн руб. Конкурс, объявленный Северо-Западной дирекцией Минкульта, выиграла компания «Капитал Стройиндустрия».

«Мы предъявили претензии подрядчику, который проводил работы, сейчас все исправляется в рамках гарантийных обязательств», — сообщил «Фонтанке» Васильев, не уточнив, о каком именно подрядчике идет речь.

Избавление здания от грибка требует длительных, сложных и достаточно дорогих работ, сказал РБК Петербург член совета Союза реставраторов Петербурга, президент ООО «Лапин Энтерпрайз» Алексей Лапин. По его словам, объем этих работ и их полная стоимость станут понятны только после проведения полноценной экспертизы здания.