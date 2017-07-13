Экс-совладельца «Балтийского банка» подозревают в фиктивном банкротстве

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Экс-совладелеца «Балтийского банка» Андрея Исаева, признанного несостоятельным в феврале этого года, подозревают в организации преднамеренного банкротства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финансового управляющего личным банкротством Исаева Олега Елисоветского, который провел анализ финансового состояния бизнесмена и его сделок.

Финансовый управляющий — это арбитражный управляющий, назначенный Арбитражным судом по делу о банкротстве гражданина.

Елисоветский отказался уточнить изданию, какие именно признаки преднамеренного банкротства он обнаружил, однако сообщил, что предоставит собранные доказательства в суд и правоохранительные органы.

Ранее финансовый управляющий оспорил несколько сделок, которые Исаев осуществил незадолго до своего банкротства. В частности, в понедельник петербургский арбитраж признал ничтожными договоры дарения, по которым бизнесмен передал своим родственникам три земельных участка и два жилых дома в Курортном районе Петербурга. Суд вернул это имущество в конкурсную массу, и оно будет продано в пользу кредиторов Исаева.

Судебное разбирательство о банкротстве Исаева, как ранее сообщал РБК Петербург, началось в октябре 2015 года, когда связанная с банкиром компания «Мойка 22», управляющая отелем Kempinski, подала иск о признании Исаева банкротом. Как рассказывали РБК Петербург участники гостиничного рынка, директор компании Светлана Белкина является супругой банкира. В том же месяце иск о банкротстве подала АО «Петербургское агентство недвижимости», бенефициаром которого являлся Исаев.

Всего в рамках процедуры реструктуризации долгов банкира на сумму более 2,6 млрд руб. заявления о включении в реестр требований кредиторов подавали АО «ПАН», ПАО «Балтийский банк», ООО «Фортис», ООО «Конюшенная площадь», ООО «Невский 96», ООО «ЮНИПАК», ООО «Русская торгово-финансовая компания», ЗАО «Развитие недвижимости Р.Б.И.», ООО «ТД «Экспортлестрейд» и МИ ФНС № 12 по Санкт-Петербургу.