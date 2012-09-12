Около 1,5 млн каталонцев вышли на митинг за независимость от Испании

Манифестация сторонников отделения Каталонии от Испании собрала в Барселоне 1,5 млн участников.

Манифестация сторонников отделения Каталонии от Испании собрала в Барселоне 1,5 млн участников. Сепаратисты прошли по улицам города с флагами своего региона, некоторые из собравшихся несли плакаты с лозунгами "Нет Европе", "Нет Четвертому рейху" и "Мы самостоятельная страна".



Демонстрация сторонников независимости 11 сентября была призвана оказать давление на Мадрид в вопросе фискальной политики. Бюджетный пакт, который предлагает региону правительство Мариано Рахоя, каталонцы требуют пересмотреть с тем расчетом, чтобы в автономии было создано собственное налоговое управление.



"В случае если соглашение не будет достигнуто, дорога к отделению региона будет открыта", - предупредил председатель правительства Каталонии Артур Мас. В Каталонии подсчитали, что автономия вносит в общий бюджет на 12 млрд евро больше, чем получает из него, и намерены исправить это положение.



Финансовый кризис усилил сепаратистские настроения в приморской провинции. В 2001г. за отделение от Испании высказывались 36% каталонцев, а теперь их количество превысило 51%.



В ряде районов автономии состоялись референдумы о создании независимого государства, правда, не имеющие юридической силы. Среди жителей одного из городов - Сан-Педро-де-Торельо - число сепаратистов составило 96%, а населенный пункт объявили свободной от Испании территорией.



Пиренейское государство принадлежит к числу стран ЕС, более других пострадавших от кризиса 2008г. В 2012г. в Испании был побит рекорд по уровню безработицы. Без работы осталась четверть населения, включая 50% молодежи, передает EFE.