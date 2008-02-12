Трассу Петербург - Киев закрывают на ремонт

В Северной столице с 18 февраля будет поэтапно ограничено движение транспорта по трассе М-20 (Санкт-Петербург – Киев). Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, ограничение вводится в связи с проведением работ по реконструкции магистрали и будет действовать больше года – до 1 июня 2009г.

В Северной столице с 18 февраля будет поэтапно ограничено движение транспорта по трассе М-20 (Санкт-Петербург – Киев). Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, ограничение вводится в связи с проведением работ по реконструкции магистрали и будет действовать больше года – до 1 июня 2009г.

Стоит напомнить и об уже действующих ограничениях движения в Петербурге. Так, до 31 июля нельзя будет проехать по четной стороне набережной реки Мойки на участке от Фонарного переулка до улицы Глинки, где реконструируется газопровод.

С 11 февраля закрылся проезд по участку Садовой улицы в районе домов N55 и N57, а также у домов N40 и N42 на Вознесенском проспекте. Движение здесь возобновится 30 сентября текущего года.

Кроме того, с 11 февраля до 31 октября этого года запрещено движение по Константиновскому проспекту и набережной Мартынова от улицы Солнечной до Депутатской. С 22 января до 29 февраля из-за работ по прокладке теплосетей частично закрыт для движения перекресток Весельной улицы и Среднегаванского проспекта.

На юге города до 29 февраля будут действовать ограничение движения на Пулковском шоссе в районе транспортной развязки с кольцевой автодорогой. С 30 января до 30 июня 2008г. ограничено движение автотранспорта по участку Ленинского проспекта от Варшавской улицы до Кубинской. С 4 февраля до 17 июля будет ограничен проезд по Бухарестской улице на участке между улицами Салова и Турку.

С 26 января до 11 июля текущего года ограничено движение транспорта по Таллинскому шоссе на участке от Рабочей улицы (Старо-Паново) до пересечения с Волхонским шоссе и далее до границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним также, что с 10 января в Петербурге в связи с необходимостью прокладки труб закрыт участок улицы Орджоникидзе от улицы Ленсовета до площади Победы. Движение по данному участку возобновится 28 февраля.

С 1 февраля в связи с ремонтными работами в городе на Неве были введены ограничения движения по Володарскому мосту. По переправе нельзя ездить по ночам – с 1:00 до 6:00 мск. Запрет вводится на полгода, до 31 июля 2008г. После этого переправа станет круглосуточно доступна водителям легковых машин и общественному транспорту, однако будет введен новый запрет – для водителей грузовых автомобилей. Движение грузовиков по Володарскому мосту будет запрещено с 1 августа до 31 декабря текущего года. Дорожники объясняют эти меры проведением работ по устранению повреждений металлоконструкций пролетных строений.

На ряде трасс города ограничения на проезд автотранспорта действуют еще с прошлого года. Так, 17 ноября 2007г. был закрыт проезд по улицам Трефолева, Калинина и Лифляндской в направлении от Обводного канала к проспекту Стачек. Движение в обратном направлении открыто. Ограничение введено до 15 февраля 2008г.

Движение по Обводному каналу будет полностью восстановлено лишь в следующем году. Южная часть набережной от Нефтяной дороги до Глухоозерского шоссе была закрыта в июне 2007г. Спустя пять месяцев дорожные службы приступили к реконструкции северной части набережной от Атаманского моста до Днепропетровской улицы