Банки в Петербурге борются за краткосрочные финансовые показатели

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Объемы кредитования населения крупнейшими банками резко подскочили в 2016 году, следует из данных финансовых организаций по Петербургу. По мнению экспертов, банки смягчили требования к заемщикам, за счет чего кредиты стали доступнее для широкой аудитории. Однако, как отметил один из участников петербургского банковского рынка, стратегия, гарантирующая выгоду в краткосрочном периоде, может обернуться неприятностями в будущем.

Потребительский бум

По итогам 2016 года Северо-Западный банк Сбербанка России выдал потребительских кредитов на 58,7 млрд руб., что на 46% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании. ВТБ 24 увеличил объемы кредитования по этому же сегменту более чем вдвое — с 13,9 млрд руб. на конец 2015 до 28,8 млрд на конец 2016 года, передает пресс-служба ВТБ 24 слова управляющего петербургским филиалом банка Михаила Иоффе.

Тенденцию на рост потребительского кредитования косвенно подтверждают и данные петербургских подразделений других крупных российских банков. Так, по словам директора петербургского офиса Росбанка Аллы Артеменко, доля потребительских кредитов в розничном кредитном портфеле компании увеличилась за 2016 год в 1,3 раза и составила 1,8 млрд руб.

Промсвязьбанк выдал в Петербурге в 2016 году на 20% больше потребительских кредитов, чем годом ранее, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на заместителя управляющего по развитию розничного бизнеса петербургского филиала Андрея Михно.

Жить сегодня

По словам председателя правления банка «Александровский» Евгения Лотвинова, рост объемов розничного кредитования позволяет банкам повысить рентабельность в краткосрочном периоде, однако со временем такая стратегия неминуемо приведет к массовым просрочкам.

«Расходы банков выросли, и им приходится повышать доходность. Привлечь надежных корпоративных заемщиков очень сложно: их очень мало и за них высокая конкуренция. Поэтому крупнейшие банки разбавляют кредитный портфель выдачей розничных кредитов в большом количестве под относительно высокую ставку, хотя и понимают, что в будущем последуют невозвраты», — объясняет Е. Лотвинов. — Доходы населения не выросли за 2016 год в полтора-два раза, аналогично и финансовая устойчивость граждан, поэтому банки лишь в моменте организуют себе положительный денежный поток».

Обманчивые цифры

Старший аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин в целом согласен с Е. Лотвиновым, однако он считает, что стратегия банков не выходит за рамки здравого смысла. «Банки стали более либеральны по отношению к заемщику, однако огульного кредитования направо и налево нет», — считает эксперт.

Главной причиной нынешней политики кредитных организаций, по его мнению, является значительное падение потребительского кредитования на протяжении 2015 года, за счет чего возник «эффект низкой базы». «На конец 2014 года приходится пик долговой нагрузки населения РФ. Тогда объем выданных банками потребительских кредитов составлял 6,5 трлн руб. Затем показатель начал падать, и тенденция продолжалась до мая 2016, когда розничный портфель достиг примерно 6 трлн. После тенденция развернулась», — объясняет специалист.

Кроме того, скачок потребительского кредитного портфеля крупнейших банков связан, по его мнению, с консолидацией рынка. «Банки второго эшелона вынуждены были сократить выдачу кредитов, у них было много проблем. Поэтому часть заемщиков перетекла в крупнейшие российские банки», — уверен М. Ганелин.